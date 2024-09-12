В США раскрыли планы Трампа по Украине

Фото: сайт Дональда Трампа
Если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит. Такое мнение в подкасте Shawn Ryan Show высказал кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.
«И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты», — думает он.Вэнс считает, что при таком раскладе украинская сторона сохранит свою независимость. По мнению кандидата в американские вице-президенты, в Европе хотят завершения конфликта из-за высокого ценника на топливо, однако там недофинансировали поддержку киевского режима, пока налогоплательщики США «были очень щедрыми к украинцам».
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