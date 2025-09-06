Пентагон хочет сместить приоритет со «сдерживания» России
Пентагон хочет сместить приоритеты со «сдерживания» России и Китая на внутренние угрозы. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на три неназванных источника.
Как говорится в материале, Стратегия национальной обороны (СНО) сосредоточится на «региональных миссиях», а не на «противодействии таким соперникам, как Пекин и Москва». В скором времени проект рассмотрит глава Минобороны страны Пит Хегсет.
Главным разработчиком новой стратегии является его заместитель по политическим делам Элбридж Колби. Его команда также пересматривает расстановку Вооруженных сил (ВС) США за рубежом и готовит отчет по противоракетной и противовоздушной обороне.
Ожидается, что обновленный подход и сопутствующие материалы обнародуют в октябре этого года. По мнению авторов статьи, это станет значительным сдвигом для США и их союзников на различных континентах.
