Пентагон хочет сместить приоритет со «сдерживания» России

06 сентября 2025, 08:21

Politico: США может сместить приоритет со сдерживания РФ на внутренние угрозы

Фото: iStock/Austin Nooe

Пентагон хочет сместить приоритеты со «сдерживания» России и Китая на внутренние угрозы. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на три неназванных источника.