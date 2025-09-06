Песков назвал китайскую инициативу по глобальному управлению важнейшей

06 сентября 2025, 06:38

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул большую значимость инициативы Китая в области глобального управления. Свое заявление он сделал в интервью агентству «РИА Новости» в рамках Восточного экономического форума.





«Это, безусловно, одна из важнейших инициатив, которые возникают в переменчивой эпохе, в которой мы сейчас находимся», — отметил Песков.