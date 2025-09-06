Песков назвал китайскую инициативу по глобальному управлению важнейшей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о значимости китайской инициативы в области глобального управления. Он назвал её одной из важнейших в текущую переменчивую эпоху.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул большую значимость инициативы Китая в области глобального управления. Свое заявление он сделал в интервью агентству «РИА Новости» в рамках Восточного экономического форума.
«Это, безусловно, одна из важнейших инициатив, которые возникают в переменчивой эпохе, в которой мы сейчас находимся», — отметил Песков.
Ранее эту же инициативу, предложенную лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем обращении на пленарной сессии ВЭФ российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что будущее мира будет связано с многополярностью.