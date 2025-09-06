Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом

06 сентября 2025, 07:20

Кобяков: Путин и Трамп договорились сблизить позиции и улучшили отношения стран

Фото: iStock/vchal

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции и тем самым укрепили связи между странами. Об этом заявил советник российского лидера, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в интервью РИА Новости.





Чиновник встретился и побеседовал с журналистами на полях ВЭФ, который проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке.

«Он (ВЭФ — прим. ред.) проходит после очень важных событий, когда наш президент и <...> Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — сказал собеседник агентства.