Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения военных ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы в рамках стратегии давления на лидера страны Николаса Мадуро. По данным CNN, хотя окончательное решение еще не принято, Вашингтон уже перебросил значительные военные силы в Карибский бассейн.
Согласно информации телеканала CNN со ссылкой на осведомленные источники, администрация Трампа активно изучает различные варианты военного воздействия на наркокартели, действующие на территории Венесуэлы.
Один из источников CNN пояснил логику подхода:
«Предпочтительный курс действий для Мадуро — уйти самостоятельно. Посыл будет таким: Вы хотите легкий или сложный путь?».
При этом подчеркивается, что финальное решение еще не принято, но возможность ударов по венесуэльской территории в будущем не исключается.
В ответ на усиление американского давления Николас Мадуро объявил о начале работы народного ополчения против США. По его словам, подразделения были активированы более чем в 5 тысячах коммун и будут работать совместно с 15 751 базой народной обороны — по числу избирательных участков в стране.