Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения военных ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы в рамках стратегии давления на лидера страны Николаса Мадуро. По данным CNN, хотя окончательное решение еще не принято, Вашингтон уже перебросил значительные военные силы в Карибский бассейн.





Согласно информации телеканала CNN со ссылкой на осведомленные источники, администрация Трампа активно изучает различные варианты военного воздействия на наркокартели, действующие на территории Венесуэлы.



Один из источников CNN пояснил логику подхода:





«Предпочтительный курс действий для Мадуро — уйти самостоятельно. Посыл будет таким: Вы хотите легкий или сложный путь?».