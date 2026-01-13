США аннулировали свыше 100 тысяч виз в целях «укрепления безопасности»
Госдепартамент США объявил о масштабной кампании по аннулированию виз. Общее число отозванных документов превысило 100 тысяч, говорится на официальном сайте ведомства.
В рамках проведённых мероприятий власти США отменили 8 тысяч студенческих виз и около 2,5 тысяч специальных виз, которые выдаются людям с уголовным прошлым. Помимо указанных категорий, аннулированию подверглись и другие типы виз, выданные иностранным гражданам.
В Госдепартаменте пояснили, что эти действия направлены на усиление внутренней безопасности страны. По словам представителя ведомства, подобная практика будет продолжаться в дальнейшем.
К официальному заявлению Госдеп США приложил фото, на котором запечатлён танцующий Дональд Трамп.
Читайте также: