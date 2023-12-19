Пентагон начал операцию по защите судоходства в Красном море

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Пентагон объявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) по защите Красного моря на фоне ударов по торговым судам со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщило РИА Новости.
«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Впервые информация о проведении такой операции появилась в субботу, 16 декабря, после того, как стало известно о перехвате британскими и американскими кораблями 15 беспилотников, выпущенных хуситами по торговым судам в южной части акватории Красного моря. Какие именно страны будут привлечены к участию в операции, не уточняется.
В настоящее время в Красном море находятся два эсминца ВМФ США, один эсминец британского Королевского флота, а также фрегат ВМС Франции. О своем намерении направить туда военный корабль сообщала также Германия.
Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.
Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk в настоящее время приостановила следование своих кораблей через Красное море из-за атак хуситов.
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Артем Путинцев