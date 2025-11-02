Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после приказа Трампа

02 ноября 2025, 08:46

Хегсет: Пентагон начал готовить операцию против Нигерии после приказа Трампа

Фото: iStock/icholakov

Министерство войны США на фоне приказа президента страны Дональда Трампа подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии действительно начало «готовиться к действиям». Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал глава Пентагоне Пит Хегсет.