Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после приказа Трампа
Министерство войны США на фоне приказа президента страны Дональда Трампа подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии действительно начало «готовиться к действиям». Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал глава Пентагоне Пит Хегсет.
Он подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить преступления против христиан в Нигерии и других регионах мира. Хегсет добавил, что либо нигерийское правительство обеспечит защиту христиан, либо будут предприняты решительные меры против исламских террористов, совершающих эти ужасающие акты насилия.
Напомним, 1 ноября Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social призвал Пентагон разработать планы по применению силы против Нигерии в связи с преступлениями против христиан.
