Трамп пригрозил Нигерии военным вторжением из-за нападений на христиан
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес властей Нигерии, обвинив их в нарушении прав христианского населения. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.
Американский лидер предупредил африканское государство о прекращении помощи со стороны США. По его словам, Вашингтон готов предпринять и более резкие меры для защиты христианского населения в Нигерии.
«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну... чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал Трамп.По поручению президента Пентагон приступил к разработке возможных военных сценариев. Трамп заверил, что в случае реализации силового варианта действия США будут «жёсткими, быстрыми и ловкими».
Глава Белого дома ранее выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе. Он пообещал, что США будут их защищать.