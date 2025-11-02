Трамп пригрозил Нигерии военным вторжением из-за нападений на христиан

02 ноября 2025, 02:00

Фото: istockphoto / Tolu Owoeye

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес властей Нигерии, обвинив их в нарушении прав христианского населения. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.





Американский лидер предупредил африканское государство о прекращении помощи со стороны США. По его словам, Вашингтон готов предпринять и более резкие меры для защиты христианского населения в Нигерии.



«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну... чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал Трамп.