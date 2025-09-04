Крушение судна в Нигерии унесло жизни 29 человек, еще 2 людей пропали без вести

04 сентября 2025, 04:46

Фото: iStock/Vasilvich

В результате кораблекрушения в Нигерии погибло более 25 человек. Судно потерпело крушение после столкновения с обломком дерева, к тому же оно было перегружено. Это привело к быстрому затоплению, пишет газета Guardian Nigeria.