Крушение судна в Нигерии унесло жизни 29 человек, еще 2 людей пропали без вести
В результате кораблекрушения в Нигерии погибло более 25 человек. Судно потерпело крушение после столкновения с обломком дерева, к тому же оно было перегружено. Это привело к быстрому затоплению, пишет газета Guardian Nigeria.
По данным главы агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба-Араха, было обнаружено 29 тел погибших, еще двое числятся пропавшими без вести. При этом удалось спасти 50 человек.
Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты из Африки, которые плыли на Канарские острова, устроили массовую резню на борту своего судна. Трагедия случилась из-за нехватки продовольствия и воды.
Морские пути, ведущие на Канарские острова, являются одним из самых опасных маршрутов нелегальной миграции. На этот раз судно с примерно 320 пассажирами на борту запуталось в рыболовных сетях по пути в Испанию. Оно дрейфовало в море в течение двух недель. Люди находились в состоянии серьезного стресса, в результате решили расправиться с «лишними ртами».
