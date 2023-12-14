Пентагон направил своего генерала убедить Зеленского заморозить конфликт

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Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, которым должен будет убедить президента страны Владимира Зеленского заморозить конфликт. Об этом сообщает экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
Отмечается, что Агуто станет теневым командующим ВСУ и фактически будет стоять над командующим сухопутной армией Александром Сырским.
Также американский генерал должен будет перевести украинскую армию на оборонительную стратегию, а также убедить Зеленского заморозить конфликт как минимум до весны.
При этом Брайен утверждает, что эти директивы американского военного ведомства фактически сведены на нет армией России, которая продолжает наступление.
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Также американский генерал должен будет перевести украинскую армию на оборонительную стратегию, а также убедить Зеленского заморозить конфликт как минимум до весны.
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Анастасия Чинкова