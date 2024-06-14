Пентагон: НАТО не будет расширяться в ближайшем будущем

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ.

Путин провел встречу с руководством МИД РФ

«Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности», — сказал глава государства, открывая встречу.

«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ

Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС

«Такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры», — сказал президент.

Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН

«Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности», — сказал российский лидер.

Россия предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности

«Все наши многократные попытки вразумить страны Запада не находили вообще никакого ответа. Западные страны, будучи уверены в собственной силе и способности навязать остальному миру всё что угодно, просто игнорировали другие мнения», — сказал глава государства.



«Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата», — добавил Путин.

Путин: РФ предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — заявил российский лидер.

Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений», — сказал он.

Путин заявил о крахе ЕАСБ

«У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности», — сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

Путин осудил попытки США сохранить имперский статус

«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, условия давно были бы стабилизированы», – сказал он.

Путин пригрозил ответом за воровство российских активов

«Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется», — сказал он.

Путин пригрозил ответить за воровство российских активов

Киев отказался решить конфликт путём вывода своих войск из Донбасса

НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России

«Состоялось пять, а теперь уже и шесть волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы», — сказал президент.



Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия

«В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке... Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами», — заявил он.

Россия допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной

«Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и ЛДНР вошли в состав Российской Федерации», — заявил глава государства.

«В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», — отметил президент.

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Киев был готов ограничить размер вооруженных сил

«Имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых его проявлениях... Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательство не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Всё написано на бумаге», — сказал лидер России.

Легитимность Зеленского невозможно восстановить

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал он.

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«Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», — отметил глава государства.