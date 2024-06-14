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Пентагон: НАТО не будет расширяться в ближайшем будущем

НАТО не намерена расширяться в ближайшем будущем, заявили в Пентагоне
14 июня 2024, 17:27
Фото: iStock/RomanBabakin

Фото: iStock/RomanBabakin

Организация Североатлантического договора не планирует идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем».
Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции в Брюсселе по результатам заседания министров обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, у альянса пока нет желания расширяться. При том, что желающие вступить в НАТО есть всегда, добавил Остин.



Сейчас важно стабилизировать процессы по итогам недавнего приема в ряды членов Финляндии и Швеции.

При этом Россия категорически против дальнейшего расширения альянса на восток.

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#нато
#россия
#украина
В Московской области назначили первые муниципальные выборы
14 июня 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жители городских округов Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск и Пушкино первыми узнали о назначении выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Московской области осенью будут выбирать местных депутатов. Всего выборные кампании пройдут в 28 муниципальных образованиях. О назначении выборов в другие муниципалитеты станет известно не позднее 21 июня», – говорится в сообщении.
Единый день голосования в Подмосковье, как и по всей России, состоится во второе воскресенье сентября. Избирательные кампании всех уровней пройдут 8 сентября в 83 регионах страны. На участки смогут прийти более 2,5 млн избирателей региона.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

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#мособлизбирком
#выборы
#муниципалитеты
#подмосковье
#московская область
#голосование
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В НАТО поддержали идею ограничить перемещение дипломатов из РФ
Генсек НАТО поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов
14 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали ограничения против РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Сегодня министры согласовали ряд мер, которые будут применяться индивидуально и коллективно. Это усиление обмена между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры и введение ограничений в отношении российской разведки», — сказал Генсек НАТО.

Помимо этого, он поддержал предложение об ограничении перемещений дипломатов РФ в ЕС. Столтенберг считает, что РФ «активизировала кампанию по проведению вредоносных действий против стран союзников по НАТО». Поэтому ограничительные меры необходимы.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что условие Путина для мира на Украине станет достижением целей России. Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. На ней российский лидер заявил, что Украина для начала переговоров с РФ должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#украина
#нато
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#лнр
#рф
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Глава МИД Великобритании Кэмерон предложил охотиться за танкерами с нефтью из РФ
14 июня 2024, 17:55

Фото:istockphoto/Dikuch

Танкеры с российской нефтью предлагает задерживать глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать», – сказал Кэмерон.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят помешать реализации проектов российской энергетики. В минувший четверг, 13 июня, они заключили политическое соглашение о применении заблокированных российских финансовых активов в пользу украинской стороны. Речь идет о том, чтобы выделить кредит в 50 миллиардов долларов, который будут гасить доходами от активов России.

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#мир
#великобритания
#россия
#нефть
#санкции
#новости
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Политолог Дробницкий раскрыл, когда соглашение Байдена и Зеленского отменится
Политолог Дробницкий: В случае избрания Трампа соглашение отменится
14 июня 2024, 17:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий предположил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США двустороннее соглашение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским будет отменено.
«Двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей ещё до выборов, а уж с появлением Трампа, я думаю, приоритеты будут совсем другие. По украинскому вопросу Трамп говорил, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дробницкий.

Ранее сообщалось, что соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом предусматривает, что США будут консультировать Украину на высоком уровне в течение суток, если на Украину нападут в будущем.

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#украина
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Захарова: в офисе Зеленского хотят лишить украинцев реального шанса на мир
14 июня 2024, 17:27

Фото: istockphoto/ser-alim

Офис бывшего украинского президента Владимира Зеленского хочет лишить украинцев реального шанса на мир. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
«А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — сказала Захарова, комментируя отказ Киева от нового российского предложения уладить украинский конфликт.

Перед этим советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в социальных сетях, что в российской мирной инициативе «нет реального мирного предложения».

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что страна выступит с новым предложением по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен признать статус новых российских территорий, закрепить безъядерный и внеблоковый статусы Украины, а также вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Ереван направил Минску ноту протеста после слов пресс-секретаря МИД Белоруссии
14 июня 2024, 16:28

Фото: istockphoto/sezer ozger

Министерство иностранных дел Армении выразило протест в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Минску предъявлена соответствующая нота.
Ранее Глаз заявил, что Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией, как бы ту не подталкивали к этому внешние игроки. Белорусский дипломат также подчеркнул, что Минск не стремится вмешиваться во внутренние дела других стран, уважает армянский народ и «искренне желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей».

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что подобный комментарий является вмешательством во внутренние дела Армении, в связи с чем белорусской стороне направлена нота протеста. Она также добавила, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. Для Беларуси сейчас это роскошь, добавила Бадалян.

Стоит отметить, что накануне, 13 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальные лица республики, в том числе и он сам, не будут посещать Белоруссию до тех пор, пока там не сменится власть.

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#белоруссия
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#отношения
#дипломат
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Предложение мира Украине, битва за Донбасс и легитимность Зеленского: Главные заявления Путина
14 июня 2024, 15:50

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ.
О самых важных заявлениях расскажет редакция «Радио 1».

Путин провел встречу с руководством МИД РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел. Она проходила в здании МИД на Смоленской-Сенной площади. В начале беседы российский лидер поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России.

«Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности», — сказал глава государства, открывая встречу.

Он отметил, что все задачи, стоящие перед МИД РФ, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны.

«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ
«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ

Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС

Путин отметил растущий интерес других стран к формату БРИКС. Россия будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС.

«Такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры», — сказал президент.

По словам российского лидера, потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.

Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН

Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил Владимир Путин.

«Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности», — сказал российский лидер.

Россия предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности

Путин сообщил, что Россия много раз предлагала странам Запада решения по созданию оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.
«Все наши многократные попытки вразумить страны Запада не находили вообще никакого ответа. Западные страны, будучи уверены в собственной силе и способности навязать остальному миру всё что угодно, просто игнорировали другие мнения», — сказал глава государства.

Он уточнил, что западные партнёры в лучшем случае предлагали обсудить второстепенные вопросы или выгодные для себя темы.

По словам президента, эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата.

«Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата», — добавил Путин.

Путин: РФ предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности
Путин: РФ предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — заявил российский лидер.

Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений», — сказал он.

Президент добавил, что отношения России с европейскими странами деградировали.

Путин заявил о крахе ЕАСБ

Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать.

«У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности», — сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

Путин осудил попытки США сохранить имперский статус

Штаты игнорируют интересы простых американцев и в погоне за своими имперскими амбициями истощают страну.

«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, условия давно были бы стабилизированы», – сказал он.

По словам президента, так называемые правящие круги в Штатах занимаются распространением собственной идеологии по всему миру, сохранением своего имперского статуса, доминирования, а также ведут страну по пути деградации.

Путин пригрозил ответом за воровство российских активов

«Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно.

Путин пригрозил ответить за воровство российских активов
Путин пригрозил ответить за воровство российских активов

Киев отказался решить конфликт путём вывода своих войск из Донбасса

Россия предлагала Украине вывести свои войска с территории Донбасса и разрешить ситуацию таким образом. Однако эта инициатива была отвергнута киевскими властями. По словам главы государства, на Западе постоянно звучит тезис о том, что Россия — агрессор, что она начала войну в рамках специальной военной операции. На самом деле киевский режим, после того, как жители части Украины в полном соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия. Это и есть настоящая агрессия, подчеркнул он.

НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России

«Состоялось пять, а теперь уже и шесть волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы», — сказал президент.

Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами.

«В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке... Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами», — заявил он.

Россия допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной

Россия в марте 2022 года допускала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, для этого должен был оставаться открытым сухопутный коридор в Крым.

«Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и ЛДНР вошли в состав Российской Федерации», — заявил глава государства.

Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев.

«В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», — отметил президент.

Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче

Провокация в Буче была необходима Украине для того, чтобы оправдать в глазах мирового сообщества свой отказ от договорённостей с Россией. Не последнюю роль в отказе Украины от мирных переговоров сыграли западные союзники Киева, прежде всего, Великобритания. А инсценировка в Буче стала лишь хорошим поводом для отказа от мирных инициатив Москвы, добавил глава российского государства.

Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче
Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче

Киев был готов ограничить размер вооруженных сил

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный военный контингент и отказалась бы от учений.

«Имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых его проявлениях... Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательство не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Всё написано на бумаге», — сказал лидер России.

Легитимность Зеленского невозможно восстановить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал он.

России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая. Путин отметил, что Верховная Рада Украины является легитимным органом власти, в отличие от исполнительной.

Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной
Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной

Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине

Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», — отметил глава государства.

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#киев
#переговоры
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Киев отказался от нового мирного предложения РФ
Советник главы ОП Украины Подоляк отверг новое мирное предложение РФ
14 июня 2024, 15:46

Фото:istockphoto/ciud

Киевский режим отказался от мирного предложения России. Так, в социальных сетях советник главы офиса бывшего президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новую инициативу российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине.
«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», – говорится в публикации.

По утверждению Подоляка, принятие внеблокового статуса Киевом, что предполагают мирные российские предложения, якобы «оставит Украину беззащитной». Кроме того, политик отверг и прочие составляющие российской мирной инициативы.

До этого глава государства Владимир Путин заявлял о выступлении России с новым мирным предложением по урегулированию украинского конфликта. Инициатива предусматривает признание статуса крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов.

Кроме того, речь идет о закреплении безъядерного и внеблокового статусов Украины, ее демилитаризации и денацификации и отмене ограничений в отношении России. Вместе с тем, чтобы переговоры начались, Киев должен вывести войска с территории новых регионов РФ.

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#россия
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#война
#спецоперация
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Economist: Карьеры киевских чиновников зависят от итогов саммита в Швейцарии
14 июня 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Дальнейшие карьеры чиновников офиса украинского президента Владимира Зеленского зависят от того, как пройдёт и чем завершится конференция в Швейцарии. Она будет проведена 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден.
Как сообщает издание The Economist со ссылкой на неназванного киевского депутата, сотрудники офиса Зеленского круглосуточно работают над организацией конференции.

«На конференцию сейчас брошены все силы. На кону карьеры», — сказал он.

Некоторые украинские чиновники в непубличном порядке критикуют Зеленского за его излишнюю «дипломатическую наивность». По словам одного из должностных лиц, проблемы предстоящей конференции связаны с тем, что максимализм киевского лидера терпит крах в столкновении с реальностью, так как он склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.

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