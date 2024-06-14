Пентагон: НАТО не будет расширяться в ближайшем будущем

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Организация Североатлантического договора не планирует идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем».
Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции в Брюсселе по результатам заседания министров обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, у альянса пока нет желания расширяться. При том, что желающие вступить в НАТО есть всегда, добавил Остин.
Сейчас важно стабилизировать процессы по итогам недавнего приема в ряды членов Финляндии и Швеции.
При этом Россия категорически против дальнейшего расширения альянса на восток.
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По его словам, у альянса пока нет желания расширяться. При том, что желающие вступить в НАТО есть всегда, добавил Остин.
Сейчас важно стабилизировать процессы по итогам недавнего приема в ряды членов Финляндии и Швеции.
При этом Россия категорически против дальнейшего расширения альянса на восток.
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Алёна Самарева