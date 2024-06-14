Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал командование ВСУ выступить с «крестовым походом» против НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат уверен, что именно НАТО виновно в бедах украинского народа.
По его словам, на сегодняшний день НАТО является главным врагом для нормального будущего украинского народа.
Шеремет выразил уверенность в том, что «крестовый поход» против НАТО поможет изгнать западных оккупантов из Украины и освободить страну от иностранной зависимости для возвращения на путь развития вместе с РФ.
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«Именно НАТО спровоцировало братоубийственную войну и принесло разруху на Украину. У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО», — заявил Шеремет.
По его словам, на сегодняшний день НАТО является главным врагом для нормального будущего украинского народа.
Шеремет выразил уверенность в том, что «крестовый поход» против НАТО поможет изгнать западных оккупантов из Украины и освободить страну от иностранной зависимости для возвращения на путь развития вместе с РФ.
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Элина Позднякова