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Пентагон назвал атаки на российские нефтяные объекты «суверенным решением Киева»

10 апреля 2024, 18:33
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США выражают обеспокоенность в связи с атаками гражданских объектов, однако это является «суверенным решением Киева».


Таким образом она прокомментировала удары ВСУ по нефтегазовым объектам на территории России. Украинские беспилотники в марте атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них, например, предприятия нефтегазового сектора в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

Москва уже неоднократно заявляла, что Украина по сути превратилась в государство-террориста. Не умея добиться успеха на поле боя, киевские власти постоянно прибегают к террористическим методам, атакуя и обстреливая мирные города и гражданские объекты на территории России, в том числе совершая теракты в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса.

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США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае победы России в СВО
10 апреля 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл предупредил Китай о возможном ухудшении отношений между двумя государствами. Это произойдёт, если Россия продолжит добиваться успехов в ходе украинского конфликта.
По его словам, КНР и Северная Корея поддерживают действия России в зоне спецоперации. Подобный сценарий противоречит коренным интересам Вашингтона, подчеркнул заместитель госсекретаря.

Комментируя успехи Вооружённых сил РФ в ходе боевых действий на Украине, Кэмпбелл отметил, что американская сторона прямо заявила Китаю, что если это продолжится, то повлияет на отношения КНР и США не в лучшую сторону. Администрация Белого дома не намерена сидеть сложа руки и говорить, что всё в порядке, заключил американский госчиновник.

По данным информационного агентства Bloomberg, Вашингтон якобы обратился к своим союзникам с предупреждением о том, что Китай усилил поддержку России в ходе украинского конфликта. Речь, в частности, идёт о предоставлении данных спутниковой разведки, которая выявляет в числе прочего военные цели.

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#поддержка
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Армения может расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов
10 апреля 2024, 18:43

Фото: istockphoto/simpson33

Армения может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о вещании на республику российских телеканалов. Это произойдёт, если Москва не согласится с пакетом предложений Еревана о поправках.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян. На следующей неделе, продолжил он, российской стороне будет предложен новый пакет с предложениями о поправках в соглашение. В случае, если эти поправки не будут приняты Москвой, министр не исключил расторжение Ереваном в одностороннем порядке действующего договора о вещании российских телеканалов.

По словам Айрапетяна, ранее уже состоялись консультации сторон, однако в результате переговоров не было достигнуто консенсуса по вопросам уже зафиксированных Арменией нарушений пунктов соглашений в программах, транслируемых российскими телеканалами на территории республики.

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Байден скрыл реальную сумму, которую потратил на помощь Украине
AC: администрация Байдена признала, что сильно занизила данные о помощи Украине
10 апреля 2024, 18:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Джо Байдена признала, что данные об объемах выделенной Украине помощи значительно ниже тех, которые направляются Киеву фактически. Об этом обозреватель Брэдли Девлин написал в статье, опубликованной в издании The American Conservative.
«Один из самых больших секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины», — отметил Девлин.

Он пояснил, что за последний год некоторые представители конгресса неоднократно пытались выяснить реальные данные о том, какая сумма была направлена Украине. Администрация президента сообщала, что финансовая поддержка Киева не превышала $111 млрд, однако по некоторым данным, США направили Киеву более $125 млрд.

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Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Молоткова
10 апреля 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку руководителя департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Соответствующий указ появился на портале мэра и правительства Москвы.
«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — гласит указ.
При этом уточняется, что Молотков покинул свой пост по собственной инициативе.

Новым главой департамента образования и науки Москвы стала Ирина Каклюгина.

Накануне также мэр столицы Чувашской Республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.

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Политолог Беннет заявил об использовании США картелей для незаконных операций
10 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/Jon Rehg

Экс-офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет заявил, что США используют криминальные структуры для проведения теневых схем и операций в других странах мира.
«Существует долгая история использования картелей в качестве посредников для всевозможных темных операций. Они очень похожи на монстров, которым вы можете заплатить и запрограммировать на то, чтобы они убивали, совершали покушения, кражи, разрушали что-то», — пояснил в беседе с «Известиями» Беннет.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказала мнение о том, что ООН должна обратить внимание на финансирование терактов со стороны США. Так она прокомментировала сообщение о том, что СК РФ возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.

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#политика
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«Защитник педофила и коррупции»: политолог раскрыл суть митингов против Орбана
Политолог Калачев: Орбан является проблемой для Европы
10 апреля 2024, 18:02

Фото: iStock/Oleksandr Filon

В прошедшие выходные в Будапеште десятки тысяч венгров требовали отправить в отставку премьер-министра. Правительство в лице Виктора Орбана столкнулось с тяжелейшим кризисом, его обвиняют в защите пособника педофила и коррупции.
Почему люди вышли протестовать, объяснил в беседе с «Радио 1» политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.

«Люди устали от многолетнего правления Орбана. Некоторые специалисты считают его режим мафиозным, коррумпированным. Венгрия считается самой коррумпированной страной в европейском сообществе. Митинги показывают, что у Орбана отнюдь всё не так блестяще. Будапешцы проживают серьезный политический кризис, все это накануне выборов в Европарламент. Создается масштабная акция протеста против Орбана, начавшаяся с отставки Каталины Новак, которая ранее помиловала осужденного, помогавшего педофилу. Это стало поводом для широкого протеста против премьер-министра», – сказал эксперт.
По мнению специалиста, это только надводная часть. А подводная заключается в том, что Орбана обвиняют в коррумпированности. В том, что он помогает обогащаться небольшой солидной группе, ведет мафиозный режим.

Также, исходя из личных наблюдений собеседника, такому протесту в Венгрии способствует и общий раскол между образованными горожанами и жителями глубинок, поколенческий раскол между молодыми, которые придерживаются европейских стандартов, и пожилыми людьми, поддерживающими Орбана.

При этом политолог объяснил, что эти протесты смене власти не грозят, поэтому сотрудничество России и Венгрии стабильно.

«Пока эти протесты смене власти Венгрии не грозят. Протест – это права на свободу слова и свободу собрания – неотъемлемые права. Если уж Венгрия назвалась груздем и полезла в российский кузов, значит, надо соответствовать. Пока власти Орбана ничего не грозит, он продолжает линию критики Запада, критики Брюсселя, евробюрократии и продолжает эксплуатировать имидж борца за венгерский суверенитет. Орбан является проблемой для Европы, поскольку блокирует ряд европейских инициатив. Пока на сотрудничестве Венгрии и России митинги никак не отразятся. Венгрия в лице Орбана получает все преимущества и в отношении с Брюсселем, и в отношении с Москвой», – заключил Калачев.

Внеочередных выборов в Венгрии, по словам собеседника, не предполагается.

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Россия ввела санкции против работников госорганов и IT-сектора Великобритании
10 апреля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/iDymax

Россия ввела санкции в отношении 22-х представителей государственных структур и работников IT-сектора Великобритании. В список также вошли лица, причастные к попыткам заставить экономических операторов государств Центральной Азии соблюдать нелегитимные односторонние рестрикции, введенные Западом
Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ. В заявлении, распространённом российским внешнеполитическим ведомством, подчёркивается, что данные меры были приняты в ответ на продолжение правительством Соединённого Королевства агрессивного антироссийского курса. Лондон также активно декларирует идею нанесения России «стратегического поражения», добавили в МИД.

В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании, сообщается в документе. В частности, введён запрет на въезд в РФ сотрудникам компании Micro Focus, которая предоставляет украинским силовым структурам программное обеспечение и услуги киберзащиты.

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Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 под Смоленском трагическим случаем
10 апреля 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Kesu01

Катастрофа под Смоленском в 2010 году, когда разбился самолёт, в котором летел президент Польши Лех Качиньский, была трагическим происшествием. Иные теории на этот счёт не получили никакого подтверждения.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В среду, 10 апреля, проходят памятные мероприятия, посвящённые 14-й годовщине трагической гибели в авиакатастрофе президента страны в то время Леха Качиньского. Выступая с траурной речью, Косиняк-Камыш заявил, что для него, как и для большинства поляков, вопрос совершенно ясен.

«Произошла большая трагедия, трагическое происшествие. Другие теории, которые выдвигались на протяжении этих лет, не получили подтверждения и не оправдались», — сказал он.

Глава министерства обороны призвал в годовщину катастрофы отдать дань уважения погибшим. Он осудил тех, кто использовал этот трагический случай в своих политических целях и уничтожил тем самым общую память. Косиняк-Камыш считает, что теперь её необходимо восстановить. Он также сообщил, что окончательный отчёт о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня.

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Столтенберг опасается дальнейшего продвижения ВС РФ на Украине
Столтенберг: промедление в поставках оружия Киеву позволит ВС РФ наступать
10 апреля 2024, 17:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что медленные поставки западного оружия Украине могут повлиять на усиление наступления армии России в зоне спецоперации. Об этом он заявил на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Брюсселе.
Он уточнил, что обсудил со Стуббом ситуацию на Украине и то, что страна остро нуждается в большей поддержке со стороны западных стран.

«Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках ПВО приведет к большим ракетным обстрелам», — заявил Столтенберг.

По его словам, промедление в поставках боеприпасов Киеву позволит армии России усилить наступление на линии боевого соприкосновения.

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