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Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США выражают обеспокоенность в связи с атаками гражданских объектов, однако это является «суверенным решением Киева».
Таким образом она прокомментировала удары ВСУ по нефтегазовым объектам на территории России. Украинские беспилотники в марте атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них, например, предприятия нефтегазового сектора в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Москва уже неоднократно заявляла, что Украина по сути превратилась в государство-террориста. Не умея добиться успеха на поле боя, киевские власти постоянно прибегают к террористическим методам, атакуя и обстреливая мирные города и гражданские объекты на территории России, в том числе совершая теракты в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса.
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Александр Бойцов