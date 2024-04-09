Пентагон: Удары по НПЗ РФ могут негативно сказаться на глобальной энергетике

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Украинские удары по российским НПЗ могут нанести вред глобальному топливно-энергетическом комплексе, с таким заявлением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил глава Пентагона.
Остин также отметил, что Киеву следовало бы сосредоточиться на объектах, которые могут напрямую повлиять на ход специальной военной операции.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ перебили все украинские системы противовоздушной обороны, а теперь сосредоточились на артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева