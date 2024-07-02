Пентагон назвал допустимым применение ВСУ оружия США для ударов по Крыму

Фото: iStock / Ekaterina Utorova
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием. Об этом информирует ТАСС.
По его мнению, «Крым является частью Украины». Он отметил, что политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по Российской Федерации не изменилась и заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории.
Ранее сообщалось, что ряд западных чиновников выступили за отмену ограничений на удары по территории России. В статье издания Defense News отметили, что эту позицию разделяет и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В России неоднократно отмечали, что удары западным оружием по российским регионам будет рассматриваться как прямая агрессия со стороны стран-поставщиков этого оружия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
США подготовили очередной транш военной помощи для Украины
Экс-замминистра обороны США: конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева
В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО
Ранее сообщалось, что ряд западных чиновников выступили за отмену ограничений на удары по территории России. В статье издания Defense News отметили, что эту позицию разделяет и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В России неоднократно отмечали, что удары западным оружием по российским регионам будет рассматриваться как прямая агрессия со стороны стран-поставщиков этого оружия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
США подготовили очередной транш военной помощи для Украины
Экс-замминистра обороны США: конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева
В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО
Дарья Осипова