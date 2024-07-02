В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО

Фото: сайт Кремля
Предстоящий саммит НАТО должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Council on Foreign Relations.
Согласно информации издания, все темы, которые адресованы Киеву и республиканцам в США, предназначены и для главы российского государства. Отмечается, что Владимир Путин и его политика определяют повестку дня на предстоящем саммите.
CFR уточняет, что вместе с тем на саммите вряд ли будет удовлетворен запрос Украины на членство в блоке. Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не примет участие в саммите НАТО.
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CFR уточняет, что вместе с тем на саммите вряд ли будет удовлетворен запрос Украины на членство в блоке. Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не примет участие в саммите НАТО.
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Екатерина Коршунова