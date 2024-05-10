Пентагон назвал общую сумму, затраченную на Украину при Байдене

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Общий объём помощи Украине за время президентства Джо Байдена составил более 51,3 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что в общей сложности с начала работы администрации Байдена Киев получил свыше 51,3 миллиардов долларов, из которых 50,6 миллиардов долларов были переданы с начала российско-украинского конфликта.
Ранее в администрации заявляли, что большая часть ассигнований, которые согласованы Конгрессом США для помощи украинской армии, остаются в экономике США и тратятся на производства вооружения, которое уже затем идёт на Украину.
Кроме того, в пятницу, 10 мая, стало известно о намерениях США анонсировать очередной пакет военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов.
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Ранее в администрации заявляли, что большая часть ассигнований, которые согласованы Конгрессом США для помощи украинской армии, остаются в экономике США и тратятся на производства вооружения, которое уже затем идёт на Украину.
Кроме того, в пятницу, 10 мая, стало известно о намерениях США анонсировать очередной пакет военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова