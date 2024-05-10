Властям США порекомендовали объяснить Киеву нереалистичность возвращения территорий

Соединенные Штаты, Украина и компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом заявил помощник главы Минобороны США по космической политике Джон Пламб в разговоре с Bloomberg.