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Американским властям стоит объяснить Киеву, что его намерения по возвращению под контроль утерянных территорий нереалистична. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
«Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична», — пишет американское информагентство.Авторы материала подчеркивают, что президент Штатов Джо Байден уделяет недостаточно времени на планирование стратегических действий страны на Украине, а вместо этого передает Киеву огромное количество денег. Отмечается, что эта стратегия является ошибочной и Вашингтону необходимо добиваться начала переговоров между РФ и Украиной.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, «перевоспитав» целое поколение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак