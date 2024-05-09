В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что только применение ядерного оружия может повлиять на ситуацию на Украине.
Он отметил, что на обычном уровне невозможно изменить стратегическую картину на Украине, и поэтому единственный вариант — это обращение к ядерному арсеналу. По его словам, президент России Владимир Путин дал понять, что не желает эскалации конфликта до такого уровня, однако подчеркнул, что Москва готова ответить на любые действия.
Макгрегор также отметил, что Россия обладает современным научно-индустриальным потенциалом, включая сухопутные и ракетные войска, а также беспилотные системы, что делает ее выносливой и готовой к боевым действиям.
Напомним, Генштаб по поручению президента начал подготовку к учениям, в ходе которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. МИД России заявил, что эти маневры следует рассматривать в контексте военных угроз со стороны западных стран и дестабилизирующих действий НАТО.
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Макгрегор также отметил, что Россия обладает современным научно-индустриальным потенциалом, включая сухопутные и ракетные войска, а также беспилотные системы, что делает ее выносливой и готовой к боевым действиям.
Напомним, Генштаб по поручению президента начал подготовку к учениям, в ходе которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. МИД России заявил, что эти маневры следует рассматривать в контексте военных угроз со стороны западных стран и дестабилизирующих действий НАТО.
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Артем Кузьмин