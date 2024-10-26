США призвали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля

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США призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для СМИ, который был посвящен удару Израиля по Ирану.
Отмечается, что Соединенные Штаты считают данную операцию Израиля завершением военного противостояния двух стран. При этом представитель американской администрации высокого ранга отказался уточнить, подавал ли Тегеран Вашингтону сигналы о том, какие шаги может сделать в дальнейшем.
Он также подтвердил, что США поддерживают многочисленные каналы связи с Ираном.
Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. Сегодня, 26 октября, Израиль завершил операцию по нанесению ударов по военным объектам в Иране.
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Он также подтвердил, что США поддерживают многочисленные каналы связи с Ираном.
Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. Сегодня, 26 октября, Израиль завершил операцию по нанесению ударов по военным объектам в Иране.
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Екатерина Коршунова