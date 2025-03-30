Пентагон назвал Японию главным союзником США по сдерживанию Китая

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Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Япония является главным американским союзником по сдерживанию Китая. Об этом глава Пентагона сказал перед переговорами с японским коллегой Гэном Накатани.
«Это наш основной партнер в сдерживании применения силы со стороны Коммунистической партии Китая», — цитирует слова Хегсета агентство Kyodo.
Глава японского Минобороны Накатани в ответ заявил, что его страна являются с США партнерами с наиболее доверительными отношениями, которые будут вести совместную работу над созданием свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Данная встреча стала первой для лидеров ведомств после назначения Хегсета главой Пентагона.
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Иван Мусатов