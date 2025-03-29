Экс-советник Бэннон: Трамп сядет в тюрьму, если демократы победят на следующих выборах

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Действующий президент США Дональд Трамп вполне может отправиться в тюрьму. Такой вариант событий возможен в случае победы кандидата от Демократической партии на следующих выборах.
О такой возможности предупредил бывший советник главы государства Стив Бэннон. В беседе с изданием The Hill он отметил, что республиканцы до сих пор пребывают в некой эйфории от победы, одержанной на ноябрьских выборах. Однако на самом деле партия сейчас находится в состоянии войны, считает политик. Если в 2028 году на выборах победят демократы, Трамп вполне может отправиться в тюрьму.
Он считает, что демократы будут добиваться отстранения действующего главы государства от власти, если им удастся вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса США.
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«Мы обманываем себя, если считаем, что демократы не сделают все возможное, чтобы остановить президента Трампа, чтобы использовать любые средства, необходимые для импичмента», — сказал Бэннон, который занимал должность советника во время первого президентского срока Трампа.
Он считает, что демократы будут добиваться отстранения действующего главы государства от власти, если им удастся вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса США.
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Александр Бойцов