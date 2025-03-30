Трамп: США получат Гренландию, 100 процентов

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия перейдет под контроль Штатов со 100-процентной вероятностью. Об этом американский лидер сказал в интервью NBC.
«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — сказал президент.
Ранее Трамп заявлял о своей уверенности в том, что жители острова желают стать американцами. В связи с этим президент пообещал, что США возьмут контроль над Гренландией.
В общем Штаты уже пять раз пытались приобрести остров. Все из-за экономического и стратегического интереса. Таким образом США могут обрести военное преимущество в Арктическом регионе.
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Иван Мусатов