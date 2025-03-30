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Трамп: США получат Гренландию, 100 процентов

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия перейдет под контроль Штатов со 100-процентной вероятностью. Об этом американский лидер сказал в интервью NBC.
«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — сказал президент.

Ранее Трамп заявлял о своей уверенности в том, что жители острова желают стать американцами. В связи с этим президент пообещал, что США возьмут контроль над Гренландией.

В общем Штаты уже пять раз пытались приобрести остров. Все из-за экономического и стратегического интереса. Таким образом США могут обрести военное преимущество в Арктическом регионе.

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Sky News: лидер благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле
30 марта 2025, 01:54

Фото: iStock/Bet_Noire

Председатель благотворительной организации Sentebale Софи Чандаука обвинила принца Гарри в нападках и травле. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«...какой-то момент... принц Гарри разрешил опубликовать для общественности компрометирующую новость, не поставив в известность ни меня, ни моих руководителей, ни моего исполнительного директора», — передает телеканал слова Чандауки.

Стоит отметить, что именно принц Гарри стал основателем благотворительной организации Sentebale. О том, на публикацию какой именно компрометирующей новости дал свое согласие Гарри, не уточняется.

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#новости
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В Евросоюзе раскритиковали вице-премьера Сербии за «флирт с Москвой»
29 марта 2025, 22:58

Фото: iStock/rarrarorro

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обрушилась с критикой в адрес вице-премьера Сербии Александра Вулина после его интервью РИА Новости. Об этом сообщает местный телеканал N1.
Кос отметила, что такой «флирт с Москвой» не поможет Сербии стать полноправным членом Евросоюза. Она выразила надежду, что Вулин не войдёт в новое правительство, поскольку человек с антиевропейскими взглядами и действиями не может вести страну в ЕС.

Напомним, что 20 марта Вулин дал интервью российскому агентству. Политик подчеркнул, что Сербия никогда не станет членом Евросоюза, и заявил, что желает видеть страну полноправным членом БРИКС. Также вице-премьер поблагодарил российские спецслужбы за оказание помощи в борьбе с массовыми протестами.

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#россия
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Медведев: Слова генсека ООН Гутерриша о легитимности Зеленского — двойная ложь
29 марта 2025, 20:26

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского президента Владимира Зеленского — так охарактеризовал высказывание главы международной организации заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам генерального секретаря, ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины, поэтому его следует уважать. Такое мнение он высказал журналистам, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о введении на Украине внешнего управления под патронажем ООН.

«Это, увы, двойная ложь. (...) Зеленского не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев в своей социальной сети на английском языке.

Если Гутерриш не заблуждается, то он очевидно лжёт, заключил зампред Совбеза РФ.

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В МВФ спрогнозировали сроки окончания украинского конфликта
МВФ: Конфликт на Украине закончится в последние месяцы текущего года
29 марта 2025, 20:01

Фото: istockphoto/ffikretow

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз обновил прогноз относительно сроков окончания вооружённого противостояния на Украине. В новом отчёте экспертов МВФ по странам мира указано, что конфликт завершится в последние месяцы 2025 года.
В докладе перечислены трудности, с которыми столкнулась Украина, а также даётся прогноз, когда могут быть остановлены боевые действия.

«Три года войны привели к ошеломляющим социальным, гуманитарным и экономическим потерям», — указывают аналитики.

Специалисты фонда также подчёркивают, что усилия по прекращению боевых действий и изменения в международной поддержке сохраняют «исключительно высокую неопределенность перспектив». Тем не менее, «базовый сценарий» предполагает, что боевые действия закончатся в последние месяцы этого года.

МВФ также указал, что рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта уже в 2025 году. Заключение мира может поспособствовать улучшению экономического положения страны в дальнейшем.

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CNN: Эквадор готовиться принять американские войска для борьбы с преступностью
29 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/DC_Colombia

Власти Эквадора начали готовиться к возможному прибытию в страну американских военных. Южноамериканскому государству требуется помощь в борьбе с преступными бандами, с которыми оно не справляется.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В публикации указано, что строительство нового военно-морского объекта в прибрежном городе Манта является частью этой подготовки. Возводится целый лагерь или база с жильём в виде казарм и административными зданиями и офисами для поддержки проведения непрерывных операций американскими военнослужащими.

«Ожидается, что в конечном счете эти территории будут заняты американскими войсками», — сообщил корреспонденту телеканала на условиях анонимности высокопоставленный эквадорский чиновник.

Сообщается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа хотел добиться постоянного присутствия иностранных военных на территории республики, так как банды и картели развязали настоящий террор по всей стране. Он намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».

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