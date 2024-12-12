Пентагон не смог дать юридическое обоснование нахождению войск США в Сирии

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В Пентагоне не смогли дать юридическое обоснование нахождению войск США на территории Сирии. На соответствующий вопрос не сумела внятно ответить на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх.
Она заявила, что у Вашингтона есть силы и договорённости, которые действуют уже несколько лет. Американская сторона продолжит совместную работу с «Сирийскими демократическими силами», чтобы добиться устойчивого уничтожения ИГИЛ*. Это и было миссией США с самого начала, сказала Сингх.
Как видно, тут нет ни слова о юридических основаниях нахождения американских войск на территории арабской республики, о чём, собственно и был вопрос. Корреспонденту пришлось повторять его, так как официальный представитель Пентагона попросила уточнить формулировку.
Но после повторного вопроса она так на него и не ответила, ещё раз проговорив общие места о «миссии», «борьбе» и «сотрудничестве».
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Как видно, тут нет ни слова о юридических основаниях нахождения американских войск на территории арабской республики, о чём, собственно и был вопрос. Корреспонденту пришлось повторять его, так как официальный представитель Пентагона попросила уточнить формулировку.
«Простите, в чём ваш вопрос?» — переспросила Сингх.
Но после повторного вопроса она так на него и не ответила, ещё раз проговорив общие места о «миссии», «борьбе» и «сотрудничестве».
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Александр Бойцов