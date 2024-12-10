Стало известно, чем сейчас занимаются США в Сирии

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Потенциальных партнеров в Сирии разыскивают американский Пентагон, а также разведчики США. Об этом сообщают обозреватели газеты The Washington Post (WP), ссылаясь на источник.
По данным журналистов, Минобороны США принимает участие в коллективной работе с разведкой, чтобы оценить различные группировки в республике и понять, где потенциальные партнеры.
Перед этим сообщалось, что временное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир. Новоиспеченный руководитель пояснил, что пробудет в должности до весны грядущего года. Аль-Башир считает, что тогда в республике может закончиться переходный период.
До этого Аль-Башир занимал должность премьера в «правительстве национального спасения».
Конфликт в Сирии длится с 2011 года.
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Перед этим сообщалось, что временное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир. Новоиспеченный руководитель пояснил, что пробудет в должности до весны грядущего года. Аль-Башир считает, что тогда в республике может закончиться переходный период.
До этого Аль-Башир занимал должность премьера в «правительстве национального спасения».
Конфликт в Сирии длится с 2011 года.
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Никита Кротов