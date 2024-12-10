На Западе оценили текущую ситуацию в Сирии

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Военное присутствие российских сил на базах в сирийских Тартусе и Хмеймиме сохраняется, признаков их вывода нет. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Пока нет никаких доказательств масштабного вывода войск из Тартуса или Хмеймима», — сказано в публикации.Авторы материала добавили, что эти объекты являются ключевыми для РФ. Авиабазой Хмеймим пользовались, когда били по террористам и применяли, чтобы расширить военное присутствие России в африканских странах.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Президент Башар Асад снял с себя полномочия и получил политическое убежище в России. Недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал его действия.
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Никита Кротов