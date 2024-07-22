Трамп заявил о готовности к дебатам с любым кандидатом вместо Байдена

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что готов к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и любыми другими кандидатами от демократов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.
«Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Но кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – рассказал политик.
Трамп также отменил свое участие в дебатах на канале ABC 10 сентября. По его словам, лучше провести данное мероприятие на FoxNews.
В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
Читайте также:
Трамп оказался спонсором Харрис
Избирком США получил уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента
В Кремле прокомментировали решение Байдена покинуть предвыборную гонку
Александр Климов