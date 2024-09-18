Пентагон обучал подразделение ВСУ, нарушавшее права человека

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Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Об этом сообщает в рассекреченном докладе генерального инспектора американского военного ведомства.
Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.
По законодательству США такие действия ведомства запрещены. В стране нельзя предоставлять военную помощь силам из-за рубежа, которые грубо нарушили права человека.
В докладе указано, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчётности оборудования, управления предоставленным финансированием, обмена разведывательными данными, информационной и физической безопасности при передаче военной помощи Киеву. В настоящее время осложнены инвентаризация и доступ к американскому оборудованию, находящемуся на территории Украины.
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По законодательству США такие действия ведомства запрещены. В стране нельзя предоставлять военную помощь силам из-за рубежа, которые грубо нарушили права человека.
В докладе указано, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчётности оборудования, управления предоставленным финансированием, обмена разведывательными данными, информационной и физической безопасности при передаче военной помощи Киеву. В настоящее время осложнены инвентаризация и доступ к американскому оборудованию, находящемуся на территории Украины.
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Анастасия Чинкова