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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты не запрашивали организацию двусторонних встреч с Россией на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что таких обращений через российское посольство не поступало.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не планирует участвовать в заседании Генассамблеи ООН, которое состоится 22-23 сентября. Это решение связано с текущими обстоятельствами, при которых президенту России нецелесообразно посещать США.
Также Генассамблея ООН недавно приняла резолюцию, требующую вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Россия выступила против, назвав документ политизированным.
Напомним, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.
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«Американцы не запрашивали через посольство», — подчеркнул Антонов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не планирует участвовать в заседании Генассамблеи ООН, которое состоится 22-23 сентября. Это решение связано с текущими обстоятельствами, при которых президенту России нецелесообразно посещать США.
Также Генассамблея ООН недавно приняла резолюцию, требующую вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Россия выступила против, назвав документ политизированным.
Напомним, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.
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Елена Перлова