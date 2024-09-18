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Пентагон: США серьезно отнеслись к решению Путина увеличить численность ВС РФ

18 сентября 2024, 01:53
Фото: istockphoto/icholakov

Фото: istockphoto/icholakov

США серьезно отнеслись к решению президента России Владимира Путина увеличить численность армии ВС РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на просьбу дать комментарий о соответствующем указе. По его словам, американцы должны серьезно относиться к такой риторике.
«Мы должны относиться к этой риторике серьезно», — отметил он.
Напомним, накануне, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин постановил увеличить армию, установив ее штатную численность в 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.



Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение приняли из-за выросших угроз для России и крайне враждебного отношения Запада. Он отметил, что решение об увеличении численности армии было принято в связи с ростом количества угроз, которые поступают в адрес России по периметру границ и нестабильности на восточных рубежах страны.

Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для ее разрешения меры.

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#пентагон
Антонов разоблачил США: почему Вашингтон не хочет мира на Украине
Антонов: США не имеют предложений для урегулирования конфликта на Украине
18 сентября 2024, 00:54

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.

«У администрации США нет никаких предложений для мирного урегулирования ситуации на Украине», — подчеркнул Антонов в комментарии для ТАСС.
Российский дипломат отметил, что США вместо дипломатических усилий продолжают поставки оружия Киеву, что лишь затягивает конфликт и усложняет перспективы его разрешения.

Антонов также добавил, что Россия готова к диалогу, но не видит реальной заинтересованности со стороны США в поиске путей для достижения мира на Украине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями нет прогресса, поскольку США отказываются учитывать интересы России как ядерной державы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимают во внимание ключевые интересы России, в частности, расширение НАТО на Восток, что, по его словам, стало одной из причин украинского кризиса и угроз для безопасности РФ.

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Антонов: США не хотят учитывать интересы России в диалоге по контролю над вооружениями
18 сентября 2024, 00:21

Фото: istock/Wachira Wacharapathom

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями нет прогресса, поскольку США отказываются учитывать интересы России как ядерной державы.
«Никакого просвета в конце тоннеля нет и не предвидится из-за упертого нежелания администрации США вести разговор на равных», — отметил Антонов в интервью журналистам.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимают во внимание ключевые интересы России, в частности, расширение НАТО на Восток, что, по его словам, стало одной из причин украинского кризиса и угроз для безопасности РФ.

Антонов также отметил, что США продолжают искать для себя выгодные сценарии после завершения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, несмотря на продолжающуюся гибридную войну против России.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Россия и США сохранят двусторонние отношения, несмотря на текущие политические разногласия.

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#сша
#россия
#посол
#антонов
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Эстонского профессора лишили почетного статуса за участие в ПМЭФ
Вуз в Таллине лишил профессора Мюллерсона почетного статуса из-за участия в ПМЭФ
17 сентября 2024, 23:58

Фото: istock/master1305

Сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
По данным ERR, руководство университета посчитало сотрудничество Мюллерсона с российской стороной неприемлемым. Ректор Тыну Вийк отметил, что университет уважает академическую свободу и не наказывает за политические взгляды, однако решения университета должны соблюдаться.

«Профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами», — заявил Вийк.
Напомним, ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.

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#университет
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#эстония
#пмэф
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Антонов сделал заявление о будущем отношений США и России — чего ждать дальше
Антонов уверен, что США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения
17 сентября 2024, 23:36

Фото: istock/vchal

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Россия и США сохранят двусторонние отношения, несмотря на текущие политические разногласия.
«Да. Я в этом твердо убежден», — заявил Антонов в интервью РИА Новости, комментируя возможность поддержания взаимодействия между двумя странами.
Посол отметил, что американские власти также заинтересованы в сохранении дипломатических связей и продолжают взаимодействовать с Россией.

«Они работают с нами, и я считаю, что мы сможем найти пути для сохранения контактов», — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта. Сама статья в газете называется «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну на Украине и предотвратить ядерную катастрофу».

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#антонов
#переговоры
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Иран сделал важное заявление об отношениях с Россией
Президент Ирана Пезешкиан: отношения с Россией будут постоянно развиваться
17 сентября 2024, 21:41

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отношения Тегераны и Москвы будут постоянно и непрерывно развиваться. С такими словами он выступил на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. По его мнению, таким образом обеим странам удастся уменьшить санкционное давление Запада.
«Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе <…> 14-е правительство будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами», — отметил Пезешкиан.
Он также добавил, что надеется на плодотворную работу с Россией и в рамках БРИКС и ШОС.

Ранее, 6 сентября, американский телеканал CNN заявил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне боевых действий на Украине. Однако вскоре Тегеран опроверг эту информацию, объявив, что не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине.

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Грузия может пересмотреть отношение к США в случае ввода новых санкций
17 сентября 2024, 21:38

Фото: iStock/Denis Kabanov

Власти Грузии могут значительно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если будет принято очередное решение, подобное введённым ранее санкциям. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с послом США в Грузии Робин Данниган.
Он подчеркнул, что введением санкций американские власти приблизились к критической точке. В случае принятия ещё одного аналогичного решения, Грузия будет вынуждена существенно пересмотреть свою позицию по грузино-американским отношениям.

Также Кобахидзе выразил обеспокоенность решением Штатов ввести новые санкционные ограничения в отношении граждан Грузии. По его словам, данный шаг направлен на улучшение шансов грузинской оппозиции перед выборами, однако он полностью контрпродуктивен. В частности, санкции против силовиков не напугают правящую партию и не помогут оппозиции.

Накануне Госдеп США решил ввести санкции в отношении главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, его заместителя и двух «лидеров экстремисткой группировки», которые якобы причастны к нарушению прав человека.

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#сша
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#отношения
#политика
#предупреждение
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Столтенберг убеждён, что удары ВСУ вглубь России не станут переходом красной линии
Столтенберг: разрешение ВСУ бить вглубь России не станет переходом красной линии
17 сентября 2024, 21:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Снятие запрета на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России не станет переходом красной черты, ведущей к эскалации. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газета Times.
В материале говорится, что он отверг предупреждение президента России Владимира Птуина о том, что использование ВСУ дальнобойных ракет станет пересечением красной линии, после чего Россия окажется в боевых действиях с НАТО.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Путин уже много раз говорил о красных линиях, но не шёл на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт.

Глава альянса добавил, что поддерживает Великобританию и Францию, которые предоставили Киеву возможность на применение поставленных ими дальнобойных ракет. При этом он убеждён, что их использование ВСУ не втянет НАТО в конфликт с Россией.

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#россия
#вооружение
#ракетный удар
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Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи залётов БПЛА
Лукашенко: Минск договорился с Москвой и Киевом не освещать залёты БПЛА в СМИ
17 сентября 2024, 21:15

Фото: iStock/Naypong

Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.

Лукашенко объяснил принятие такого решения особенностями управления беспилотниками, новизной этого типа вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также глава государства добавил, что на территорию Белоруссии залетел дрон. Он упал прямо в центре страны, в районе Бобруйска. Это был украинский дрон, однако с российской стороны тоже бывают случайные прилёты.

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#россия
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Лукашенко раскрыл, с чего может начаться третья мировая война
Лукашенко: нападение на Белоруссию начнёт третью мировую войну
17 сентября 2024, 21:03

Фото: Сайт Кремля

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» в честь Дня народного единства.
Он предупредил всех противников и соперников Белоруссии, что в случае нападения на страну вспыхнет третья мировая война.

Глава государства отметил, что ни украинцам, ни россиянам, ни американцам, желающим отсидеться за океаном, не следует совершать нападение на Белоруссию. Страна находится на перекрёстке всех путей, подчеркнул Лукашенко, она является географическим центром Европы, и многие вооружённые конфликты проходили через её земли.

Президент добавил, что сделает всё, чтобы на территории Белоруссии больше не было войны. При этом в арсенале армии имеется все для того, чтобы враги задумались, прежде чем двинуться в направлении страны.

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#белоруссия
#александр лукашенко
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#опасность
#предупреждение
#нападение
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