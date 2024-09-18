Пентагон: США серьезно отнеслись к решению Путина увеличить численность ВС РФ

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США серьезно отнеслись к решению президента России Владимира Путина увеличить численность армии ВС РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на просьбу дать комментарий о соответствующем указе. По его словам, американцы должны серьезно относиться к такой риторике.
«Мы должны относиться к этой риторике серьезно», — отметил он.Напомним, накануне, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин постановил увеличить армию, установив ее штатную численность в 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение приняли из-за выросших угроз для России и крайне враждебного отношения Запада. Он отметил, что решение об увеличении численности армии было принято в связи с ростом количества угроз, которые поступают в адрес России по периметру границ и нестабильности на восточных рубежах страны.
Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для ее разрешения меры.
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