Пентагон: США серьезно отнеслись к решению Путина увеличить численность ВС РФ

США серьезно отнеслись к решению президента России Владимира Путина увеличить численность армии ВС РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на просьбу дать комментарий о соответствующем указе. По его словам, американцы должны серьезно относиться к такой риторике.