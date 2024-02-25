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В США заявили, что на Украине нет достаточного числа лётчиков для управления F-16

Салливан: ВСУ не имеют достаточного числа лётчиков, которые могут управлять F-16
25 февраля 2024, 18:57
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

ВСУ не имеют необходимого числа лётчиков, которые могли бы управлять американскими истребителями F-16. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании ABC.

Он подчеркнул, что Украина активно запрашивала дополнительные ресурсы, среди которых были и истребители F-16. США впоследствии заявили о своей готовности предоставить Киеву авиацию. Однако главная проблема, которая сохраняется до сих пор, заключается в малом числе украинских лётчиков, способных управлять этими истребителями.

Напомним, что американские истребители будут переданы Нидерландами в количестве 42 единиц и Данией в количестве 19. На Украине надеются, что поставки будут осуществлены в первой половине этого года.

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#украина
#всу
#лётчики
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Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных
Зеленский впервые заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяча украинских военных
25 февраля 2024, 18:40

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных.
По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

Напомним, что до этого о потерях в рядах ВСУ заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда, в декабре 2023 года, погибших насчитывалось от 10 до 13 тысяч. Сам же Зеленский сделал такое заявление впервые с февраля 2022 года.

При этом украинский президент в ходе своего выступления на форуме «Украина. Год 2024» отказался говорить о числе раненных, заявив, что не хочет, чтобы эта информация дошла до России.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
#украина
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Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Страна.ua: Украина не сможет мобилизовать более 850 тысяч человек
25 февраля 2024, 18:31

Фото: iStock/ Dmytro Sheremeta

Украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону.
Согласно этим данным, среди владельцев ИНН насчитывается 11,1 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако более миллиона из них уже служат в военных, полицейских и других силовых структурах.

Из оставшихся 10 миллионов нужно отсеять больше половины. Около трёх миллионов лиц мужского пола находятся на утраченных Украиной территориях, еще миллион пребывает за рубежом. Полтора миллиона являются инвалидами разных групп. В «сухом остатке» - около 4,5 миллиона потенциальных военнообязанных.

Из этих потенциальных военных, по расчетам группы народного депутата Дмитрия Наталухи («Слуга народа»), 2,8 миллиона мужчин имеют официальное трудоустройство, около 600 тысяч — это физлица, являющиеся предпринимателями. Оставшиеся 950 тысяч мужчин «просто где-то есть» — они нигде не числятся и не платят никаких налогов.

Однако, мобилизовать всех этих людей не представляется возможным. В правительстве Украины неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата (в среднем 80 тысяч грн. в месяц) потребует выдать бронь для 4-5 человек, которые будут выплачивать налоги, расходуемые на армию. Это означает, что для мобилизации полумиллиона человек, о которой упоминал президент Зеленский, потребуется забронировать от мобилизации еще два миллиона человек.

Исходя из количества военнообязанных мужчин, которые реально платят налоги — 3,4 миллиона — теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто не платит никаких налогов.

Однако цифра в 950 тысяч человек очень условна. Среди этих людей могут быть те, кто, к примеру, нелегально покинул Украину, и поэтому не значится в учётных пограничных списках. Кроме того, людей, которые нигде не работают, трудно найти и доставить в военкомат - они могут просто прятаться по домам.

Поэтому военкоматы предпочитают проводить мобилизацию среди работающих граждан, раздавая повестки через руководство предприятия. Однако такой подход вызывает беспокойство у бизнеса, который сталкивается с нехваткой рабочей силы. Кроме того, теперь многие мужчины боятся официального трудоустройства, поскольку это делает их более уязвимыми для мобилизации.

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#украина
#мужчины
#дефицит
#крымский всу
#зеленский
#военкомат
#мобилизация
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Украина анонсировала новые атаки на Крымский мост
Глава ГУР Украины Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост
25 февраля 2024, 17:21

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. Такое сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
В своём видеообращении он заявил, что ВСУ готовят «новые сюрпризы» для России, а также посоветовал гражданскому населению Крыма отказаться от перемещения по мосту в целях безопасности.

Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.

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#крымский мост
#россия
#всу
#атака
#спецоперация
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Российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ
25 февраля 2024, 17:04

Фото: iStock/Правообладатель:Tomas Ragina

Российские военные продолжают наступательные операции на Украине. Как сообщает РИА Новости, 25 февраля российскому десантному подразделению удалось взять в плен двух украинских военнослужащих 82 отдельной штурмовой бригады.
Пленный украинский десантник Максим Попок рассказал, что их группа сбилась с пути, поскольку старший повёл починённых совсем не в ту сторону. Военнослужащие двинулись вдоль лесополосы и нарвались на российских военных. По словам Максима, одного из его сослуживцев с позывным «Борода» — убили сразу, второй оказался раненым. Раненого русские отправили в тыл к врачам.

Украинец рассказал, что группа, в составе которой он был, более 10 дней находится в лесу без провизии. У военных с собой были только конфеты, печенье и две бутылки воды на всех.

Максим Попок отметил, что русские десантники при задержании работали слаженно и чётко.

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ВСУ отошли на окраину Ласточкино под Авдеевкой
#сво
#всу
#плен
#россия
#военные
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ВСУ отошли на окраину Ласточкино под Авдеевкой
Группировка «Таврия»: ВСУ отошли на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки
25 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска отошли на западную окраину Ласточкино, находящегося западнее Авдеевки. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Днём ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Решение о покидании своих позиций украинские военные приняли из-за возникшей угрозы их флангам и маршрутам.

Лиховой рассказал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции.

Напомним, что 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки, северного пригорода Донецка.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
#военные
#днр
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У Украины появилось дальнобойное оружие собственного производства
Камышин: у Украины появились собственные ракеты дальностью 700 километров
25 февраля 2024, 15:15

Фото: iStock/3D_generator

Украина самостоятельно произвела дальнобойные ракеты, способные сбивать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе конференции «Украина. Год 2024».
Он отметил, что для Украины в настоящее время наиболее важной является ракетная программа, в рамках которой страна изготовила дальнобойное вооружение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что ВСУ испытают дефицит артиллерийских снарядов, а Россия, в свою очередь, обладает подавляющими силами.

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#ракета
#производство
#украина
#всу
#спецоперация
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ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
МО: ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Авдеевском направлении
25 февраля 2024, 14:41

Фото: iStock/zabelin

Российские военные отразили семь контратак и заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военные из группировки «Центр» заняли удобные и выгодные позиции неподалёку от населённого пункта Тоненькое в ДНР.

В ходе боя они нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны.

Также российские военные отразили семь атак со стороны противника около населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.

В ходе этой битвы украинская армия потеряла порядка 100 человек убитыми и раненными. ВС РФ уничтожили четыре боевые бронемашины ВСУ, восемь автомобилей, РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Буковель-AD».

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#вс рф
#всу
#днр
#спецоперация
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Главком ВСУ Сырский изменил текст своего поста о переходе ВСУ к маневренной обороне
Главком ВСУ Сырский убрал из сообщения слова о переходе к маневренной обороне
25 февраля 2024, 14:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главком ВСУ Александр Сырский изменил текст своего сообщения о переходе ВСУ к маневренной обороне. Об этом пишет ТАСС.
Так агентство отмечает, что сначала Сырский написал о сложностях на многих направлениях фронта, в связи с чем военные обсуждали использование потенциала маневренной и позиционной обороны.

Однако затем главком ВСУ внёс правки в это сообщение убрав оттуда слова о «маневренной и позиционной обороне». Вместе этого он написал, что военные обсуждали переход к защите войск от беспилотников и ударов управляемыми авиационными бомбами.

Пост был опубликован Александром Сырским в Telegram-канале по результатам посещения командных пунктов в зоне ведения боёв вместе с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

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#всу
#спецоперация
#оборона
#соцсети
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Украинский депутат предрекла потерю Харькова
Депутат Верховной Рады Устинова предрекла потерю Харькова
25 февраля 2024, 12:54

Фото: iStock/Olena_Z

В интервью газете Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова предрекла потерю Харькова Украиной.

Устинова заявила, что после оставления военными Авдеевки, возможность потерять Купянск многократно возросли, а следом и Харьков.
«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков», — сказала Устинова.
Украинский депутат отметила, что Харьков является вторым по величине городом Украины, в котором расположен крупнейший железнодорожный узел. По мнению Александры Устиновой возможность потерять Харьков в боях возрастает ещё и потому, что у украинских вооружённых сил не хватает боеприпасов, нет дальнобойных орудий, а срыв поставок американцами истребителей F-16 летом 2024 более, чем вероятен.

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#украина
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