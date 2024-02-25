В США заявили, что на Украине нет достаточного числа лётчиков для управления F-16

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ВСУ не имеют необходимого числа лётчиков, которые могли бы управлять американскими истребителями F-16. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании ABC.
Напомним, что американские истребители будут переданы Нидерландами в количестве 42 единиц и Данией в количестве 19. На Украине надеются, что поставки будут осуществлены в первой половине этого года.
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Анастасия Чинкова