Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке

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Пентагон опроверг информацию, появившуюся в СМИ, об атаке хуситов на посольство США в Ираке в ответ на удары американских военных по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США», — цитирует агентство слова представителя американского оборонного ведомства.
Высокопоставленный представитель администрации США в ходе спецбрифинга для журналистов также заявил, что в связи с ударами США и Великобритании хуситам ответных шагов пока не последовало.
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Диана Аванесян