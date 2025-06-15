WP: Трамп собрался запретить въезд в США гражданам еще 36 стран
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета или ограничений на въезд в страну для граждан еще 36 государств. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на полученную внутреннюю документацию Государственного департамента США.
В потенциальный список для нового запрета вошли 25 стран Африки, включая Египет и Джибути, а также государства Центральной Азии и Карибского региона.
The Washington Post указывает, что в субботу служебная записка по этому вопросу была подписана государственным секретарем США Марко Рубио и направлена дипломатическим представителям, курирующим указанные страны.
Ранее администрация Трампа уже ввела полный запрет на въезд для граждан 12 стран (Афганистан, Гаити, Иран, Йемен, Ливия, Мьянма, Республика Конго, Сомали, Судан, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея) и частичные ограничения для жителей еще 7 государств (Бурунди, Венесуэла, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркмения). Новые меры могут значительно расширить этот перечень.
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