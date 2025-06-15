WP: Трамп собрался запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

15 июня 2025, 01:23

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета или ограничений на въезд в страну для граждан еще 36 государств. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на полученную внутреннюю документацию Государственного департамента США.