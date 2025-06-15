«Получаешь в пятак — заслужила»: Катя Гордон раскрыла новые детали скандального абьюза Башарова над женами
Актер Марат Башаров является одним из самых известных домашних тиранов на отечественной сцене. Все три его жены подвергались насилию, однако звезда умудрялся долгое время избегать порицания публики. В шоу «В гостях у Ханги» Катя Гордон указала, что Татьяна Тарасова поддержала Екатерину Архарову и помогла разоблачить абьюз Марата Башарова.
Популярность актера сократилась, когда стало известно о его рукоприкладстве. Теперь Марат Башаров жалуется, что скандал привел к спаду в его карьере, пишет «7Дней.ru».
Екатерина Гордон — известный юрист, общественный деятель и певица. Отвечая на вопросы в разговоре «В гостях у Ханги», она напомнила, что вторая жена Башарова подверглась общественной критике, когда стала говорить о домашнем насилии. Когда актриса Катя Архарова рассказала о побоях, публика сначала обвиняла ее во лжи и даже неверности.
«Ее (Арахову) обвиняли очень многие во вранье. Там уже Татьяна Тарасова в какой-то момент подключилась, поняв, что она не врет. Потому что у нее были записи и синяки, и, честно говоря, он ее реально мутузил. Давайте назовем вещи своими именами», — отметила Гордон.Она добавила, что общество часто винит жертв, особенно когда дело касается семейного насилия.
«У нас до сих пор, если ты получаешь в пятак, значит, ты заслужила», — указала юрист.Но слова заслуженного тренера заставили людей поверить в записи и синяки Архаровой, которые указывали на неадекватность мужчины. Благодаря поддержке Тарасовой правда об артисте стала известна всем, и карьера Башарова пошла под откос. При этом третья супруга актера все еще пострадала от его несдержанности — брак пары закончился после того, как Марат сломал ей нос.
В апреле «Радио 1» писало о других известных актерах, которые проявляли насилие в отношении своих жен.
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