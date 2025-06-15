«Получаешь в пятак — заслужила»: Катя Гордон раскрыла новые детали скандального абьюза Башарова над женами

Катя Гордон рассказала, что Татьяна Тарасова помогла разоблачить абьюз Башарова
Марат Башаров (Фото: Instagram* @marabash1)

Актер Марат Башаров является одним из самых известных домашних тиранов на отечественной сцене. Все три его жены подвергались насилию, однако звезда умудрялся долгое время избегать порицания публики. В шоу «В гостях у Ханги» Катя Гордон указала, что Татьяна Тарасова поддержала Екатерину Архарову и помогла разоблачить абьюз Марата Башарова.



Популярность актера сократилась, когда стало известно о его рукоприкладстве. Теперь Марат Башаров жалуется, что скандал привел к спаду в его карьере, пишет «7Дней.ru».

Екатерина Гордон — известный юрист, общественный деятель и певица. Отвечая на вопросы в разговоре «В гостях у Ханги», она напомнила, что вторая жена Башарова подверглась общественной критике, когда стала говорить о домашнем насилии. Когда актриса Катя Архарова рассказала о побоях, публика сначала обвиняла ее во лжи и даже неверности.

Марат Башаров (Фото: Instagram* @marabash1)
«Ее (Арахову) обвиняли очень многие во вранье. Там уже Татьяна Тарасова в какой-то момент подключилась, поняв, что она не врет. Потому что у нее были записи и синяки, и, честно говоря, он ее реально мутузил. Давайте назовем вещи своими именами», — отметила Гордон.
Она добавила, что общество часто винит жертв, особенно когда дело касается семейного насилия.

«У нас до сих пор, если ты получаешь в пятак, значит, ты заслужила», — указала юрист.
Но слова заслуженного тренера заставили людей поверить в записи и синяки Архаровой, которые указывали на неадекватность мужчины. Благодаря поддержке Тарасовой правда об артисте стала известна всем, и карьера Башарова пошла под откос. При этом третья супруга актера все еще пострадала от его несдержанности — брак пары закончился после того, как Марат сломал ей нос.

В апреле «Радио 1» писало о других известных актерах, которые проявляли насилие в отношении своих жен.

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Мария Моисеева

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