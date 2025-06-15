«Получаешь в пятак — заслужила»: Катя Гордон раскрыла новые детали скандального абьюза Башарова над женами

15 июня 2025, 01:24

Катя Гордон рассказала, что Татьяна Тарасова помогла разоблачить абьюз Башарова

Марат Башаров (Фото: Instagram* @marabash1)

Актер Марат Башаров является одним из самых известных домашних тиранов на отечественной сцене. Все три его жены подвергались насилию, однако звезда умудрялся долгое время избегать порицания публики. В шоу «В гостях у Ханги» Катя Гордон указала, что Татьяна Тарасова поддержала Екатерину Архарову и помогла разоблачить абьюз Марата Башарова.





Популярность актера сократилась, когда стало известно о его рукоприкладстве. Теперь Марат Башаров жалуется, что скандал привел к спаду в его карьере, пишет «7Дней.ru».



Екатерина Гордон — известный юрист, общественный деятель и певица. Отвечая на вопросы в разговоре «В гостях у Ханги», она напомнила, что вторая жена Башарова подверглась общественной критике, когда стала говорить о домашнем насилии. Когда актриса Катя Архарова рассказала о побоях, публика сначала обвиняла ее во лжи и даже неверности.



Марат Башаров (Фото: Instagram* @marabash1)



«Ее (Арахову) обвиняли очень многие во вранье. Там уже Татьяна Тарасова в какой-то момент подключилась, поняв, что она не врет. Потому что у нее были записи и синяки, и, честно говоря, он ее реально мутузил. Давайте назовем вещи своими именами», — отметила Гордон.

«У нас до сих пор, если ты получаешь в пятак, значит, ты заслужила», — указала юрист.