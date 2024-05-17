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Пентагон озадачен неудачами ВСУ на фронте

BI: в Пентагоне пытаются понять причину низкой эффективности оружия ВСУ
17 мая 2024, 19:37
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Пентагон пытается разобраться с низкой эффективностью оружия украинской армии.
Об этом пишет Business Insider. По словам военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджона, маневрирование и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением БПЛА — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона.

Боевые действия поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы, отметил он. Штаты получают сигналы о слабых местах своих вооружений на полях спецоперации.



Как добавляет автор статьи, подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель.

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