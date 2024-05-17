Пентагон озадачен неудачами ВСУ на фронте

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Пентагон пытается разобраться с низкой эффективностью оружия украинской армии.
Об этом пишет Business Insider. По словам военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджона, маневрирование и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением БПЛА — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона.
Боевые действия поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы, отметил он. Штаты получают сигналы о слабых местах своих вооружений на полях спецоперации.
Как добавляет автор статьи, подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель.
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Боевые действия поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы, отметил он. Штаты получают сигналы о слабых местах своих вооружений на полях спецоперации.
Как добавляет автор статьи, подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель.
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Алёна Самарева