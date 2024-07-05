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Пентагон перенес военные учения с Грузией из-за «ложных обвинений» в адрес США

05 июля 2024, 19:35
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Пентагон перенес на неопределенный срок военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений после «ложных обвинений» в адрес США. Об этом штаб-квартира американского оборонного ведомства объявила в своем заявлении. Время для широкомасштабных учений в Грузии назвали неподходящим.
Как пояснили в Пентагоне, причиной для переноса стали «ложные обвинения» от грузинского правительства. Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.

Однако оборонное ведомство США добавило, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии сохранятся.



Грузинское Минобороны в ответ заявило, что сожалеет о таком решении Пентагона. В ведомстве добавили, что у двух стран есть и другие форматы сотрудничества, которые продолжатся, несмотря на перенос военных учений.

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Стали известны имена новых глав МИД и Минобороны Великобритании
Новыми главами МИД и Минобороны Великобритании стали Дэвид Лэмми и Джон Хили
05 июля 2024, 19:18

Фото: iStock/melis82

В Великобритании назначили новых министра иностранных дел и министра обороны после назначения Кира Стармера на должность премьер-министра. Как сообщается в заявлении, распространенном его канцелярией, эти места заняли Дэвид Лэмми и Джон Хили соответственно.
Вместе с тем сменились руководители и нескольких других министерств. Главой МВД встала Иветт Купер, министром финансов – Рейчел Ривс, министром энергетической безопасности – Эд Милибэнд, министром юстиции – Шабана Махмуд. Каждый из указанных чиновников является членом Лейбористской партии, которая одержала победу на парламентских выборах.

Лейбористы по итогам выборов забрали больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его 58-м премьер-министром Великобритании. Чем известен Стармер, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям разбиралась редакция «Радио 1».

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РБК: Казахстан снова задерживает фуры грузоперевозчиков РФ
05 июля 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Apriori1

Фуры российских грузоперевозчиков снова задерживают сотрудники таможни Казахстана с 1 июля в связи с новыми ограничениями. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс от 5 июля.
Уточняется, что задерживают тех, кто везет в республику товары из Евросоюза. Казахстанский Минфин считает, что подобного рода перевозки должны подвергаться налогообложению.

«Сейчас мы пытаемся собрать информацию о количестве задержанных машин. Всего было задержано более 20 российских автопоездов, но сведения о номерах ТС, маршруте перевозки у нас в настоящее время имеются по шести», — прокомментировал замгендиректора АСМАП Евгений Антипов.

Осенью в 2022 году уже была аналогичная ситуация, связанная с механизмом перецепки. Тогда задержали как минимум восемь российских фур с европейскими товарами.

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Путин: при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы
05 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Wlad74

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы безопасности и природоохранные требования, а также используются только передовые решения в области инженерии и технологий. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Россия и Венгрия подписали документы о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш» в конце 2014 года. Также в конце 2024 - начале 2025 года ожидается начало строительства еще одной АЭС – «Пакш-2».

Ранее Владимир Путин сообщал, что венгерский премьер Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине.

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#россия
#владимир путин
#документы
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#венгрия
#переговоры
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В Москве завершились переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана
05 июля 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном завершились в Москве. В их ходе главы государств обсудили многие вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента, встреча Путина и Орбана продолжалась более двух с половиной часов. В ходе беседы значительное внимание стороны уделили украинской проблематике и вопросам условий для мирного урегулирования конфликта. 2 июля Орбан посещал Киев, где предлагал украинскому президенту Зеленскому условия для прекращения огня, которые тот отверг.

Переговоры руководителей России и Венгрии проходили при участии делегаций, в которые входили главы внешнеполитических ведомств двух стран. С российской стороны во встрече принимали участие также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который в своё время возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева в Стамбуле.

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Эрдоган с Путиным могут направить приглашение Асаду для стабилизации отношений
05 июля 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

«Направить приглашение» сирийскому лидеру Башару Асаду, чтобы начать новый процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском могут турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин.
Как сообщало издание Turkiye, встреча Эрдогана и Асада может состояться на российской территории. Журналисты уточнили, что диалог между главами Турции и Сирии может случиться в сентябре. Канцелярия Эрдогана заявила, что ничего не знает об этом.

«Я уже говорил в пятницу (на прошлой неделе — ред.), после пятничной молитвы, что мы могли бы начать новый процесс (нормализации отношений — ред.) с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным», — сказал Эрдоган по возвращению из Казахстана.

Турецкий лидер, говоря о заявлениях Асада про нормализацию турецко-сирийских отношений, заявлял, что причин не устанавливать дипломатических отношений между государствами нет, ведь Анкара не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии.

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Bloomberg: в Европе все чаще выступают за выход Байдена из предвыборной гонки
05 июля 2024, 18:01

Фото: сайт Кремля

Европейские чиновники все чаще выступают за выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Байден должен уступить место тому, у кого больше шансов обойти Трампа и сохранить единство союзников по Украину и НАТО.
По информации издания, союзники США боятся, что если нынешний президент США допустит очередной «промах» на грядущем саммите НАТО, то случившееся сразу вынесут на суд общественности, а призывы к отказу от предвыборной гонки лишь усилятся.

Сейчас политики и журналисты все чаще призывают демократов отказаться выдвигать Байдена. Однако важно заметить, что при этом в штабе самого Байдена отрицают возможный отказ президента от участия в предстоящих выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

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#журналисты
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#байден
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Ушаков: Орбан не передавал Путину послания от украинского президента
05 июля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине был основной темой «откровенного» разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Однако премьер-министр Венгрии не передавал российскому лидеру никаких посланий от украинского президента Зеленского.
Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Переговоры Путина и Орбана продолжались почти три часа. В их ходе главы государств обсуждали вопросы двусторонних отношений и международной повестки, добавил Ушаков.

Помощник президента также отметил, что российская сторона воспринимает премьер-министра Орбана прежде всего в качестве руководителя Венгрии. Однако никто не снимал с него полномочий главы Европейского совета, несмотря на то, что в самом ЕС заявили, что поездка венгерского премьера в Москву — его частная инициатива и он в ходе визита не представляет ЕС, заключил Ушаков.

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#украина
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Страна 404: Медведев жестко подколол Украину и НАТО
Медведев посчитал, что к 2034 году Украины уже не будет
05 июля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Над словами генсека НАТО Йенса Столтенберга про членство Украины в альянсе к 2034 году сыронизировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заметил, что республики уже не будет к тому времени.
«Ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — гласит публикация Медведева в Telegram.

К слову, в Москву для обсуждения украинского конфликта и способах его урегулирования прилетел венгерский премьер Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин отмечал, что конфликт должен быть завершен полностью.

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#украина
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#дмитрий медведев
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#новости
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В Сергиевом Посаде построят котельную для дома переселенцев из аварийного жилья
05 июля 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Котельную, которая будет обеспечивать теплом новостройку с квартирами для переселенцев из ветхого жилья, построят в Сергиевом Посаде, для этих целей окружному бюджетному учреждению «Развитие» передали земельный участок площадью 0,23 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Участок под строительство котельной находится на улице 2-й Кирпичный завод. Котельную возведут для дома, который сейчас строят», — отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.
Она добавила, что в новом доме получат квартиры около 430 переселенцев из аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, она обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, а также детский сад, школу и детскую поликлинику. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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