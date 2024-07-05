Пентагон перенес военные учения с Грузией из-за «ложных обвинений» в адрес США

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Пентагон перенес на неопределенный срок военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений после «ложных обвинений» в адрес США. Об этом штаб-квартира американского оборонного ведомства объявила в своем заявлении. Время для широкомасштабных учений в Грузии назвали неподходящим.
Как пояснили в Пентагоне, причиной для переноса стали «ложные обвинения» от грузинского правительства. Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.
Однако оборонное ведомство США добавило, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии сохранятся.
Грузинское Минобороны в ответ заявило, что сожалеет о таком решении Пентагона. В ведомстве добавили, что у двух стран есть и другие форматы сотрудничества, которые продолжатся, несмотря на перенос военных учений.
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Однако оборонное ведомство США добавило, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии сохранятся.
Грузинское Минобороны в ответ заявило, что сожалеет о таком решении Пентагона. В ведомстве добавили, что у двух стран есть и другие форматы сотрудничества, которые продолжатся, несмотря на перенос военных учений.
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Данил Пономарев