В Москве завершились переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана

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Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном завершились в Москве. В их ходе главы государств обсудили многие вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента, встреча Путина и Орбана продолжалась более двух с половиной часов. В ходе беседы значительное внимание стороны уделили украинской проблематике и вопросам условий для мирного урегулирования конфликта. 2 июля Орбан посещал Киев, где предлагал украинскому президенту Зеленскому условия для прекращения огня, которые тот отверг.
Переговоры руководителей России и Венгрии проходили при участии делегаций, в которые входили главы внешнеполитических ведомств двух стран. С российской стороны во встрече принимали участие также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который в своё время возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева в Стамбуле.
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Александр Бойцов