МО РФ показало карту боёв в зоне СВО с взятыми под контроль населёнными пунктами

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Министерство обороны Российской Федерации показало актуальную карту боевых действий в зоне специальной военной операции. На ней отмечены населённые пункты, над которыми российскими войсками установлен контроль.
Видео с картами пресс-служба опубликовала в официальном телеграм-канале Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть отмеченный посёлок Степовая Новосёловка в Харьковской области, а также посёлки Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой Народной Республике. Все эти населённые пункты были освобождены в период с 29 июня по 5 июля.
По данным Минобороны РФ, украинские войска за неделю потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих убитыми, а также десятки единиц боевой техники. Кроме того, ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
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Александр Бойцов