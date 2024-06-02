На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью YouTube-каналу «Прямой», что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении стало причиной ожидаемого провала Киева. он сообщил об ошибках украинской армии.
«Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы, поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия», – сказал он.
Кривонос призвал военачальников украинской армии сделать необходимые выводы из этих неудач.
Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что Украина не располагает какими-либо средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром.
Читайте также:
Смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков
Пленный боевик ВСУ заявил о нежелании военных защищать Харьков
Для пополнения после больших потерь: ВСУ перебросили бригаду морпехов с Херсона на Харьков
Александр Климов