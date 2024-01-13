Пентагон официально подтвердил нанесение нового удара по Йемену

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Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило, что американские войска 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене, пишут «Известия». В Пентагоне сообщили, что удар был нанесён ракетами «Томагавк» с эсминца ВМФ США USS CARNEY c целью снизить возможности хуситов атаковать морские суда в Красном море.
США не заинтересованы в эскалации конфликта в Йемене. Об этом сообщил накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что американские власти не заинтересованы ни в какой форме конфликта в государстве, будь то война или наземная операция.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.
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Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.
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Артем Путинцев