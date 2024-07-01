В аэропорту Алании произошла массовая задержка рейсов

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В аэропорту Антальи массово задерживают рейсы за рубеж, в том числе в Россию.
Специалисты отмечают, что аэропорт не справляется с возросшей нагрузкой в туристический сезон.
По информации с электронных табло, рейс в Сочи прибудет с опозданием на 3,5 часа, а в Домодедово — почти на 5 часов, сообщили в РБК.
Ранее, 29 июня аэропорт Антальи обслужил 1 146 рейсов, из них более тысячи — международные. Пассажиропоток составил более 209 тыс. человек, что стало рекордом.
В настоящий момент диспетчеры прилагают дополнительные усилия, чтобы избежать задержек.
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По информации с электронных табло, рейс в Сочи прибудет с опозданием на 3,5 часа, а в Домодедово — почти на 5 часов, сообщили в РБК.
«Ещё до начала туристического сезона международный терминал аэропорта Антальи уже испытывал трудности с обработкой пассажиропотока. Самолёты вынуждены часами ожидать своей очереди на взлётной полосе и в воздухе. И это касается не только рейсов в Россию», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
Ранее, 29 июня аэропорт Антальи обслужил 1 146 рейсов, из них более тысячи — международные. Пассажиропоток составил более 209 тыс. человек, что стало рекордом.
В настоящий момент диспетчеры прилагают дополнительные усилия, чтобы избежать задержек.
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Мира Полтева