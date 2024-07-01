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В аэропорту Алании произошла массовая задержка рейсов

01 июля 2024, 13:07
Фото: istockphoto /Chalabala

Фото: istockphoto /Chalabala

В аэропорту Антальи массово задерживают рейсы за рубеж, в том числе в Россию.
Специалисты отмечают, что аэропорт не справляется с возросшей нагрузкой в туристический сезон.

По информации с электронных табло, рейс в Сочи прибудет с опозданием на 3,5 часа, а в Домодедово — почти на 5 часов, сообщили в РБК.



«Ещё до начала туристического сезона международный терминал аэропорта Антальи уже испытывал трудности с обработкой пассажиропотока. Самолёты вынуждены часами ожидать своей очереди на взлётной полосе и в воздухе. И это касается не только рейсов в Россию», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Ранее, 29 июня аэропорт Антальи обслужил 1 146 рейсов, из них более тысячи — международные. Пассажиропоток составил более 209 тыс. человек, что стало рекордом.

В настоящий момент диспетчеры прилагают дополнительные усилия, чтобы избежать задержек.

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Подарки к юбилею получили более 26 тыс. долгожителей из Подмосковья
01 июля 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 26 тысяч жителей Московской области старше 80 лет получили к юбилею подарки от губернатора региона с начала 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«С начала года уже более 26 тысяч долгожителей региона отпраздновали свой юбилей и получили в подарок поздравления и настоящий жостовский поднос, расписанный мастерами вручную», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 100 человек из 26 тысяч долгожителей отметили столетний юбилей. Они получили помимо подарка выплату в размере пяти тысяч рублей.

Подарок по согласованию с юбиляром вручается в день рождения или в любую другую удобную дату. Жители Подмосковья, которым исполнилось больше 90 лет, получают также шуйский плед и шерстяной павловопосадский платок.

Тем юбилярам, которые давно живут в Московской области, подарки вручаются проактивно, а тем, кто переехал в Подмосковье недавно, следует подать заявку на региональном портале госуслуг.

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#подмосковье
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В Кузбассе задержали подростка за участие в экстремистской организации
01 июля 2024, 12:39

Фото: istockphoto/Dzurag

В Кемеровской области задержали подростка за участие в деятельности террористической организации. Он вступил в ряды украинского военизированного объединения «Легион Свободы России»*.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Как установили следователи, он собирал и передавал кураторам из украинских спецслужб сведения о стратегически важных промышленных объектах, находящихся в Кемеровской области. Подростка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, может составлять до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

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«Удушающая жара»: Синоптик Шувалов рассказал, когда в московском регионе станет прохладнее
Синоптик Шувалов: прохладнее в московском регионе станет к концу недели
01 июля 2024, 12:36

Фото: iStock/kieferpix

В Московском регионе настоящее знойное лето. Градусы термометров плавятся от жары, а жители спасаются прохладительными напитками и мороженым.
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона в ближайшую неделю.

«Минимум 100 часов удушающей жары еще 4 дня. И только в самом конце недели, в пятницу, во второй половине дня придут грозовые дожди, которые немного расслабят жару. В выходные будет полегче. А пока набираемся терпения, запасаемся водой, головными уборами, солнцезащитными зонтиками и готовимся к 33-35 градусам в дневные часы и к 20-25 ночью. Есть небольшая вероятность дождя в среду, но это вряд ли», — поделился синоптик.

Синоптик отметил, что на природе жара переносится легче.

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«По колено в воде»: Депутат Бурматов о доме семьи участника СВО
Депутат Бурматов рассказал о жизни семьи участника СВО в аварийном доме
01 июля 2024, 12:06

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурманов поделился в своем телеграмм-канале, что в Челябинске семья участника СВО живет по колено в воде в обесточенном доме.
Депутат предложил в Челябинской области переименовать «День ветеранов боевых действий» в «День ветеранов боевых действий с чиновниками». По его словам, это связано с тем, как местные власти относятся к семьям военнослужащих и участников СВО.

Один из примеров такого отношения – история женщины, которая в четвертый раз обращается за помощью.

«Ее мобилизованный супруг находится на передовой. Она рассказывала о разных проблемах: то его ошибочно записали в «самовольно оставившие часть», то оставили без выплат, то без статуса ветерана боевых действий. В Челябинской области никто не попытался ей помочь. В итоге мы решили все проблемы этой семьи. Теперь женщина снова обращается к нам. Они с дочерью живут в обесточенном доме в Челябинске, который находится в аварийном состоянии. Региональные власти не обращают на это внимания», — написал депутат в своём телеграм-канале.

Также Бурманов добавил, что этой ситуацией должны заняться прокуратура и следственный комитет.

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В Подмосковье оптимизировали движение на трёх перекрёстках
01 июля 2024, 11:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров на трёх перекрёстках в Лобне, Королёве и Балашихе оптимизировали специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе в рамках борьбы с уличными заторами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Королёве был изменён график переключения светофора на пересечении Болшевского шоссе с Садовой улицей и добавлен ещё один пешеходный переход через шоссе. А в Балашихе добавили поворот на Носовихинское шоссе с шоссе Ильича», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Лобне было увеличено время выезда на улицу Горки Киовские с Краснополянского шоссе.

Работы по оптимизации светофорного регулирования в Московской области продолжаются, они направлены на увеличение пропускной способности дорог и сокращение пробок.

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#королёв
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«Новолуние в Раке»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 июля
01 июля 2024, 11:51

Фото: iStock/Perseomed

В деловой сфере поможет общительность и живость. В любви наступает счастливый период, в романтических связях ждёт успех. Для укрепления здоровья благоприятно проявлять чувство юмора и поддерживать позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 1 по 7 июля.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овен ощутит прилив нежности и страсти. Хорошее время для авантюр чувственного характера.

Тельцу полезно быть ответственным и ориентироваться на долговременное сотрудничество.

Близнецам надо быть серьёзнее и терпеливее. Хорошо всё планировать и не торопиться.

Рак станет счастливее. У него найдётся много поводов для радости, увеличится самооценка и улучшится самочувствие.

Лев нуждается в активном отдыхе и романтических чувствах. Ему необходимы позитивные ощущения.

Дева проявит ловкость в общении. Ей благоприятно провести время с близкими друзьями и с любимыми людьми.

Весам надо обратить внимание на духовную сторону жизни. Им полезно философствовать и размышлять.

У Скорпиона прекрасный период для установления нужных связей в деловой сфере и для интеллектуальной работы.

Стрельцу нужно исключить самокритику и не быть слишком требовательным к себе. Ему необходимо быть собранным, осторожным и сосредоточенным.

Козерогу поможет принципиальность и терпение. Он добьётся желаемого. На выходных ему надо полноценно отдохнуть и выспаться.

Водолей станет новатором и инициатором перемен. Неделя будет интенсивной и насыщенной на события.

Рыбы будут стремиться к самосовершенствованию и благородству в поступках. Их ждут новые перспективные знакомства.

Астролог отметила, что в конце недели (6 июля) состоится новолуние в Раке. Важно прислушиваться к себе и проявлять такт, сердечность. Повысится чувствительность и проницательность. Сны могут быть вещими.

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#рак
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В Подмосковье с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги
01 июля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Для жителей Московской области с 1 июля выросла плата за ЖКУ. Рост тарифа не превысил 15,6%.
Как ранее сообщали в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона, правительство установило для региона индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги в размере 10,7%. Также предусмотрено отклонение от значения среднего индекса на уровне 4,9%. Поэтому максимально возможный рост платы на отдельных территориях может варьироваться до 15,6%.

Как пояснили в ведомстве, за счёт средств потребителей коммунальных услуг в Подмосковье водоканалы и теплоснабжающие организации не только занимаются ресурсоснабжением, но и ремонтируют, реконструируют и строят инженерную инфраструктуру.

В 2022 году индексацию тарифов на коммунальные услуги в регионе перенесли на лето 2024-го.

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#подмосковье
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 1-2 июля
01 июля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения нескольких пригородных поездов Ленинградского направления меняется 1 и 2 июля из-за работ по организации железнодорожного движения на участке МЦД-3 между станциями Крюково и Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В указанный период электрички, курсирующие между Москвой и Тверью, Москвой и станцией Конаково, а также между Тверью и станцией Бологое, будут следовать по изменённому расписанию. Часть поездов отменят, на некоторых сократят количество остановок», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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Без вреда для фигуры: Простой рецепт кабачковых оладьев с сыром
01 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/ArtCookStudio

Летом не хочется заморачиваться с рецептами и проводить много времени на кухне. Поэтому стоит искать какие-то простые, но не менее вкусные и полезные блюда. Кабачковые оладьи с сыром — прекрасная возможность для того, чтобы получить полезные витамины и удовольствие от сытного приема. О том, как приготовить оладья из кабачков и сыра расскажет редакция «Радио 1».

Какие ингредиенты нужны (на четыре порции):

кабачки — 800 г.
отварной картофель — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
яйца — 2 шт.
желтки — 2 шт.
адыгейский сыр или брынза — 300 г.
мука — 2 ст. л.
топленое масло — 50–70 г.
соль и перец

Фото: iStock/derketta


Пошаговый рецепт:

  1. Кабачки помыть, высушить на полотенце, очистить от кожуры с семечками и крупно натереть в отдельную емкость.
  2. Картофель очистить и натереть, чеснок пропустить через пресс, яйца взбить, сыр натереть. Все перемешать, добавляя соль и перец по вкусу.
  3. Кабачки отжать и перемешать с общей ёмкостью, добавить муку. Проверить, чтобы масса была густой.
  4. Получившееся выложить на сковороду, раскаленную маслом, небольшими порциями, хорошо прожарить с обеих сторон.

Подавать блюдо можно со сметаной или майонезом, украсив полезной зеленью.

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#соль
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