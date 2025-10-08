Пентагон разрабатывает истребитель нового поколения F/A-XX

08 октября 2025, 01:39

Фото: istockphoto / Artem Onoprienko

Министерство обороны США объявило о переходе к следующему этапу разработки перспективного палубного истребителя F/A-XX. Соответствующее решение принял глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает агентство Reuters.