Пентагон разрабатывает истребитель нового поколения F/A-XX
Министерство обороны США объявило о переходе к следующему этапу разработки перспективного палубного истребителя F/A-XX. Соответствующее решение принял глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает агентство Reuters.
Выбор подрядчика состоится уже на текущей неделе. За право стать разработчиком борются две крупнейшие аэрокосмические компании — Boeing и Northrop Grumman.
Новый боевой самолёт призван заменить парк истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Отличительными особенностями перспективной машины станут увеличенная дальность полёта, улучшенные показатели малозаметности и возможность интеграции с беспилотными летательными аппаратами.
Планы по внедрению истребителя предусматривают начало поставок в 2030-х годах. При этом действующие Super Hornet сохранят свою боеспособность вплоть до 2040-х годов, обеспечивая плавный переход на новую технику.
