Компьютерные мышки могут шпионить за пользователями и передавать данные

Калифорнийские ученые рассказали о компьютерных мышках-шпионах
Компьютерная мышь может стать инструментом для незаметного прослушивания разговоров. Учёные из Калифорнийского университета разработали технологию, превращающую обычный манипулятор в подслушивающее устройство, пишет Телеграм-канал Baza.



Секрет кроется в высокой чувствительности современных игровых мышей. Модели с разрешением до 20 тыс. DPI способны улавливать мельчайшие вибрации поверхности. Когда человек говорит рядом с компьютером, звуковые волны создают микроколебания поверхности, которые оптический датчик воспринимает аналогично движениям руки.

Процесс преобразования вибраций в речь довольно прост. Специальное программное обеспечение извлекает сырые данные с сенсора, фильтрует помехи и обрабатывает сигнал через нейросеть. В результате исследователи смогли восстановить речь с точностью до 61%.

