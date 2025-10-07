Компьютерные мышки могут шпионить за пользователями и передавать данные
Компьютерная мышь может стать инструментом для незаметного прослушивания разговоров. Учёные из Калифорнийского университета разработали технологию, превращающую обычный манипулятор в подслушивающее устройство, пишет Телеграм-канал Baza.
Секрет кроется в высокой чувствительности современных игровых мышей. Модели с разрешением до 20 тыс. DPI способны улавливать мельчайшие вибрации поверхности. Когда человек говорит рядом с компьютером, звуковые волны создают микроколебания поверхности, которые оптический датчик воспринимает аналогично движениям руки.
Процесс преобразования вибраций в речь довольно прост. Специальное программное обеспечение извлекает сырые данные с сенсора, фильтрует помехи и обрабатывает сигнал через нейросеть. В результате исследователи смогли восстановить речь с точностью до 61%.
