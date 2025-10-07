Компьютерные мышки могут шпионить за пользователями и передавать данные

07 октября 2025, 23:10

Калифорнийские ученые рассказали о компьютерных мышках-шпионах

Фото: istockphoto / Ignatiev

Компьютерная мышь может стать инструментом для незаметного прослушивания разговоров. Учёные из Калифорнийского университета разработали технологию, превращающую обычный манипулятор в подслушивающее устройство, пишет Телеграм-канал Baza.