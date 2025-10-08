США перебросили войска Нацгвардии в Иллинойс
Военнослужащие Нацгвардии прибыли в Иллинойс для борьбы с преступностью. Об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт в эфире Fox News.
По его словам, в настоящий момент бойцы проходят спецподготовку. Они займутся ликвидацией беспорядков в рамах антикриминальной кампании администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее в Чикаго по распоряжению Трампа было направлено подразделение из 300 бойцов национальной гвардии. Это решение вызвало волну протестов, во время которых сотрудники пограничного патруля применили против демонстрантов вещества, схожие с химическими раздражителями.
Власти Иллинойса отреагировали на ситуацию подачей судебного иска против администрации Трампа, обвинив её в незаконном использовании сил Нацгвардии на территории штата. Разбирательство по этому делу назначено на 9 октября. При этом суд отказался временно приостановить ввод войск до рассмотрения иска.
Читайте также: