Политолог оценил готовность Вашингтона передать Tomahawk Украине
Политолог Дудаков: мы не видим подготовки Пентагона к передаче Tomahawk Киеву
На сегодняшний день не стоит всерьёз воспринимать заявление президента США Дональда Трампа о готовности поставить ракеты Tomahawk Украине. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, накануне Трамп заявил журналистам, что решение о передаче Tomahawk уже принято, однако детали уточнять не стал.
«Пока что мы не видим со стороны Пентагона какой-то технической, логистической готовности поставлять эти самые ракеты на Украину. Учитывая, что Tomahawk — это ракеты преимущественно морского базирования, нужны какие-то наземные комплексы, чтобы их запускать», — отметил Дудаков в беседе с RT.
Он уточнил, что наземных комплексов в США немного, и все они находятся в Филиппинах. Перенос их оттуда на Украину будет шумной и долгой историей, которая может продлиться несколько месяцев.
По мнению Дудакова, Трамп делает подобные заявления, чтобы надавить на Россию.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Tomahawk Украине может стать серьёзным витком эскалации, пишут argumenti.ru.
«Важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть также в ядерном исполнении, поэтому это действительно серьезный виток эскалации», — сказал Песков журналистам.