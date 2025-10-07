Политолог оценил готовность Вашингтона передать Tomahawk Украине

07 октября 2025, 15:43

Политолог Дудаков: мы не видим подготовки Пентагона к передаче Tomahawk Киеву

Фото: iStock/e-crow

На сегодняшний день не стоит всерьёз воспринимать заявление президента США Дональда Трампа о готовности поставить ракеты Tomahawk Украине. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.





Напомним, накануне Трамп заявил журналистам, что решение о передаче Tomahawk уже принято, однако детали уточнять не стал.





«Пока что мы не видим со стороны Пентагона какой-то технической, логистической готовности поставлять эти самые ракеты на Украину. Учитывая, что Tomahawk — это ракеты преимущественно морского базирования, нужны какие-то наземные комплексы, чтобы их запускать», — отметил Дудаков в беседе с RT.

«Важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть также в ядерном исполнении, поэтому это действительно серьезный виток эскалации», — сказал Песков журналистам.