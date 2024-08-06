Пентагон раскрыл, сколько человек пострадало в результате обстрела базы в Ираке

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Военную базу США в Ираке обстреляли накануне. Пентагон рассказал РИА Новости, сколько военных пострадало в результате инцидента.
Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. В результате инцидента несколько американских военнослужащих получили ранения.
«Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона», — сообщил представитель американского военного ведомства в ответ на запрос агентства.
Согласно ранее опубликованным данным иракских СМИ, по базе было выпущено как минимум две ракеты. В данный момент проводится расследование для определения всех обстоятельств произошедшего и оценки ущерба.
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«Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона», — сообщил представитель американского военного ведомства в ответ на запрос агентства.
Согласно ранее опубликованным данным иракских СМИ, по базе было выпущено как минимум две ракеты. В данный момент проводится расследование для определения всех обстоятельств произошедшего и оценки ущерба.
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Елена Перлова