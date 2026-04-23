Достижения.рф

Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Джона Фелана

Фото: iStock/

Пост министра военно‑морских сил США покинул генерал Джон Фелан. Об этом стало известно из заявления пресс‑секретаря Пентагона.



По словам представителя ведомства, Фелан слагает полномочия немедленно. От имени министра войны и его заместителя военнослужащему выразили благодарность за вклад в развитие военно‑морских сил США.

Джона Фелана утвердили на должности министра ВМС Сенатом Конгресса США 25 марта 2025 года. 27 января он привлек внимание общественности, опубликовав необычное изображение Дональда Трампа и пингвина, которые идут по снегу в направлении подводной лодки «Золотого флота» американского лидера.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0