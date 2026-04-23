Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Джона Фелана
Пост министра военно‑морских сил США покинул генерал Джон Фелан. Об этом стало известно из заявления пресс‑секретаря Пентагона.
По словам представителя ведомства, Фелан слагает полномочия немедленно. От имени министра войны и его заместителя военнослужащему выразили благодарность за вклад в развитие военно‑морских сил США.
Джона Фелана утвердили на должности министра ВМС Сенатом Конгресса США 25 марта 2025 года. 27 января он привлек внимание общественности, опубликовав необычное изображение Дональда Трампа и пингвина, которые идут по снегу в направлении подводной лодки «Золотого флота» американского лидера.
