Посол Фазли: от Ирана ждут не диалога, а капитуляции

22 апреля 2026, 21:09

Фото: iStock/TexBr

США ждут от Ирана не равноправного диалога, а фактической капитуляции. Такое заявление сделал посол Ирана в Китае Абдолрез Рахмани Фазли в эксклюзивном интервью RT India.





Он подчеркнул, что Тегеран готов к возобновлению переговоров только в случае возможности длительного и надежного прекращения огня.





«Похоже, что требования, которые пытаются навязать США, не предусматривают никаких равных или взаимных условий, потому что то, что они приняли, то, что они демонстрируют, — это закрытие Ормузского пролива», — приводит RT слова Фазли.