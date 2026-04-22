Посол Фазли: от Ирана ждут не диалога, а капитуляции
США ждут от Ирана не равноправного диалога, а фактической капитуляции. Такое заявление сделал посол Ирана в Китае Абдолрез Рахмани Фазли в эксклюзивном интервью RT India.
Он подчеркнул, что Тегеран готов к возобновлению переговоров только в случае возможности длительного и надежного прекращения огня.
«Похоже, что требования, которые пытаются навязать США, не предусматривают никаких равных или взаимных условий, потому что то, что они приняли, то, что они демонстрируют, — это закрытие Ормузского пролива», — приводит RT слова Фазли.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о продлении режима прекращения огня в конфликте с Ираном до тех пор, пока Вашингтон не получит от Тегерана предложение по перемирию и не завершатся соответствующие обсуждения.