Пожар вспыхнул на корабле ВМС США
На борту американского эсминца Zumwalt произошел пожар. Инцидент случился, когда корабль находился на верфи в городе Паскагула (штат Миссисипи), передает портал института ВМС США USNI News.
В результате возгорания пострадали три человека. Одному мужчине понадобилась профессиональная помощь медиков. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара и степень повреждения судна.
Эсминец Zumwalt проходит модернизацию в Миссисипи с августа 2023 года. Корабль спустили на воду в январе 2026 года, и в момент инцидента он находился на плановых работах в доке.
Ранее пожар произошел в жилом доме в Махачкале. Пламя охватило крышу здания.
Читайте также: