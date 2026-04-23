Пожар вспыхнул на корабле ВМС США

Достижения.рф

Три человека пострадали в результате пожара на эсминце США
Фото: iStock/3DSculptor

На борту американского эсминца Zumwalt произошел пожар. Инцидент случился, когда корабль находился на верфи в городе Паскагула (штат Миссисипи), передает портал института ВМС США USNI News.



В результате возгорания пострадали три человека. Одному мужчине понадобилась профессиональная помощь медиков. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара и степень повреждения судна.

Эсминец Zumwalt проходит модернизацию в Миссисипи с августа 2023 года. Корабль спустили на воду в январе 2026 года, и в момент инцидента он находился на плановых работах в доке.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0